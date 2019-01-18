【收緊長者綜援】政府出稿　林鄭中午提新方案　議員：長者仍蝕底

特首林鄭月娥今午(18日)公布收緊長者綜援的補鑊方案，財經事務及庫務局局長劉怡翔、勞工及福利局局長羅致光、社會福利署署長葉文娟都會出席。 社福界立法會議員邵家臻昨在立法會提出「檢討綜合社會保障援計劃」議案，獲跨黨派議員支持。據悉，特首林鄭月娥其後邀請建制派議員到特首辦商討補償方案，並會在今日(18日)公布方案，消息指提出的方案預料為60至64歲、能證明自己沒有工作能力的長者，提供1,030元的津貼，金額相等於長者綜援與成人綜援的差額。 立法會議員張超雄批評兩者絕不一樣，形容補鑊方案只是政府「跌落地揦返拃沙」；又指就算政府提供差額津貼，60至64歲人士仍然失去其他長者津貼，同時制造新矛盾，令現時60歲以下的健全人士感不公平，「例如我今年58歲，一樣積極搵工，為什麼你多一千元?」

立法會福利事務委員會早前兩次動議要求擱置提高綜援年齡獲得通過。（資料圖片／羅家晴攝）

立法會議員張超雄今(18日)早在電台節目上批評，補鑊方案只是政府「跌落地揦返拃沙」；又指普遍人更長壽健康不代表所有人都容易找工作，要看個人需要。張超雄又指雖然新方案有為60至64歲積極找工作的長者提供差額津貼，但整體所得福利仍有差，例如他們失去長者享有的搬遷津貼、租金按金津貼、眼鏡及牙科津貼等等。

勞工及福利局長羅致光早前在立法會會議上，指長者「勞動」不等於「勞損」分別，因從工傷角度勞損是重複做不適當動作導致。張超雄批評其言詞涼薄，「唔該你做兩年保安、清潔、睇下會唔會勞損?」

張超雄提出，現時香港60-65歲人口每年增加，其勞動參與率約47%，同樣按年上升;同時這組人士拿綜援的數字下跌，「越來越多人搵工，唔想攞綜援，但政府卻拿走你的福利來鼓勵你就業。」他又指，這批長者可選擇工種不多，他們以往的工作技術在今日勞動市場已經被淘汰或禁絕，只能從事保安或清潔等，「佢去賣鹹鴨蛋賣花生，你第二日就拉佢啦。」

張超雄稱，補償方案的另一問題是無端創造新的類別，「又不是健康欠佳，又不是殘障，卻因為他積極找工作而多給一千元」。他認為會令其餘60歲以下的健全長者感覺不公，「例如我今年58歲，一樣積極搵工，為什麼你多一千元?」，形容政府為自己找下台階，當中牽涉的行政費和政策不公卻令事件越搞越差。