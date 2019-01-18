【收緊長者綜援】梁美芬：政府態度強硬　下午宣布補漏拾遺措施

政府將於下月起將高長者綜援申領年齡由60歲上調至65歲，加上特首林鄭月娥的言論令建制派議員不滿。特首林鄭月娥昨晚（17日）邀約建制派議員代表會晤後，有份出席會面的經民聯立法會議員梁美芬今日（18日）於商台節目《在晴朗的一天出發》中透露，政府「已經聽到外界聲音」，並早已預視有關政策會引起外界反彈，故將會於下午宣布推出新一輪主要為受影響的60歲至64歲人士所設補的漏拾遺措施。

特首林鄭月娥將於下午宣布一系列有關就業政策的措施，就未能取得長者綜援的60歲至64歲人士，若獲證明無工作能力或有持續找工作，政府將每月發放1060元的現金津貼。（資料圖片）

梁美芬表示，早前已邀約特首及其他政府代表會面討論其他事項，昨晚會面亦同時討論長者綜援爭議。她形容，昨晚政府態度強硬，但認為政府「已經聽到外界聲音」，又指政府早已預視有關政策會引起外界反彈。她說，政府下午將推出新一輪為受新政策影響的60歲至64歲人士所設的補漏遺拾遺措施，認為若政府能及時修正問題不大。

據知，港府將為爭議「補鑊」，林鄭月娥將於下午宣布一系列有關就業政策的措施，就未能取得長者綜援的60歲至64歲人士，若獲證明無工作能力或有持續找工作，政府將每月發放1060元的現金津貼，有關津貼連同原有申領健全成人綜援的金額，將與長者綜援「看齊」，有關新措施預料會在2月1日，即跟調高長者綜援申請年齡的政策，同日生效。