【國歌法】恐加重教師壓力　楊岳橋批：恐懼產生的愛國情是真嗎？

公民黨立法會議員楊岳橋今日（20日）於電台節目中，批評國歌法立法會對老師造成極大的壓力，強制把拑制孩童思想的動作交由老師執行；他又指「侮辱」的定義含糊不清，擔心會被濫用及動搖大眾對法治的信心。

楊岳橋質疑，受到恐懼驅使所產生、對祖國的愛和尊重是虛偽的。（資料圖片／羅君豪攝）

楊岳橋今日（20日）於香港電台節目《給香港的信》中，表達了對國歌法立法影響教育界的擔心。楊岳橋指出，在當前的政治局勢及教育政策下，教師早已承受著巨大壓力，而通過國歌法案更會造成更多不必要的壓力和緊張。

國歌法的原意是為了讓市民尊重國歌，尊重和愛護祖國。楊岳橋在信中提出，「試問真正的愛和尊重，能從恐懼中產生嗎？」他質疑政府欲透過立法及罰則，逼使市民產生愛國情懷，「但終歸這份情感不是真實的」，究竟政府是不知而為還是拒絕知道真相。每個人都有自己的意想，而非扯線公仔，沒有人有權利去禁止小孩表現出真實的感受，監控他們的想法及意見。他斥責政府更不應把拑制孩童思想的動作強交由老師執行。



楊岳橋又提到，世界各地的人民均有透過改寫國歌歌詞，以表達對政府的不滿，亦知道香港一些密切關注政治的學生，同樣會以此和平的手法表達對社會發展的挫敗感。（資料圖片／盧翊銘攝）

就法案列明侮辱國歌的人將會違反法律，楊岳橋認為「侮辱」一詞的定義含糊不清，擔心會導致有關法例被濫用。他解釋，法律不應基於主觀措辭，制定國歌法會令法律變得模糊及寬鬆，動搖大眾對法治的信心，老師亦無法按如此模糊的定義教導學生。

楊岳橋又提到，世界各地的人民均有透過改寫國歌歌詞，以表達對政府的不滿，亦知道香港一些關心政治的學生，同樣會以此和平的手法表達對社會發展的挫敗感，批評國歌法剝奪了這種和平抗爭的手段。他寄語社會面對不公正的法律，必須團結一致抵擋。