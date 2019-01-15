【國歌法】下周首讀　張曉明：表示歡迎　應該就《國歌法》立法

《國歌條例草案》（《國歌法》）在上星期五（11日）刊憲，將於本月23日提交立法會進行首讀和二讀。香港工商總會昨日（15日）訪京時獲港澳辦主任張曉明接見，香港工商總會特邀榮譽會長、全國人大常委譚耀宗引述張曉明的言論，指對此表示歡迎，並表示應該就《國歌法》立法。

港澳辦主任張曉明昨（14日）會見了香港工商總會訪京團。（港澳辦網站截圖）

香港工商總會舉行訪京團，譚耀宗和香港工商總會主席、港區全國人大代表王庭聰、民建聯立法會議員劉國勳隨團到訪，獲張曉明接見。譚耀宗表示，是次會面約一個多小時，指有隨團的議員向張曉明表示，《國歌法》已經刊憲，將會在下星期三提交立法會進行首讀及二讀。譚耀宗引述張曉明的回應指，對此表示歡迎，並表示應該就《國歌法》立法。

此外，張曉明近日接受中央電視台訪問時談及粵港澳大灣區規劃，指香港仍擁有特殊的地位及不可替代的優勢。對於具體的實施方案，譚耀宗表示，張曉明沒有進一步的闡述，指他已在訪問中說清楚。不過，譚耀宗亦向張曉明提交民建聯就粵港澳大灣區規劃在海、陸、空方面的基建的建議，張曉明對此亦表示歡迎。

張曉明：新修訂內地個人所得稅不會加重港人負擔

另外，譚耀宗向張曉明表達對內地個人所得稅意見，指希望盡快公佈有關港人繳交內地個人所得稅的細則，而張曉明則回應指明白港人關心，指雖然未公佈細則，強調原則是不會加重港人的負擔，所繳交的稅項會與以往差不多。

內地在去年8月通過個人所得稅修正案草案，將納稅人判定標準由滿一年調整爲滿183日（約半年），並在今年1月1日生效。而國務院總理李克強亦在上月底簽署國務院令，在新修訂的個人所得稅中擴寬對境外人士稅收的優惠，規定在中國境內無住所但居住累計滿183天的年度連續不滿6年的個人，其境外收入在中國境內免繳個人所得稅，變相將港人個人所得稅的稅豁年限從5年延長至6年。