不滿羅健熙FB踩毛主席　吳秋北發火還擊：攻擊偉人抬自己身價

工聯會會長吳秋北去年12月於Facebook發表「毛誕論」，指毛澤東誕辰125周年才是中國人的聖誕節，而最好的紀念就是向主席學習，當時惹來網民一陣熱議。不料聖誕節已過，「毛誕論」言論惹出的另一輪「口水戰」卻未消停。 民主黨副主席兼南區區議員羅健熙日前於港鐵利東站外欄杆掛起橫額，以毛澤東同吳秋北圖片做圖像來諷刺吳秋北的「毛誕論」，並同時列舉出受毛澤東政治運動影響的受害人數。此舉成功惹怒吳秋北，他今(20日)早在Facebook還擊，不單炮轟羅健熙「以破爛論斷來攻擊毛主席」、，連曾經轉載羅健熙貼文的《明報》亦被遷怒。

民主黨副主席羅健熙日前於港鐵利東站外欄杆掛起橫額，以毛澤東同吳秋北圖片做圖像，以諷刺吳秋北的「毛誕論」。（羅健熙Facebook）

吳秋北今(20日)早在Facebook撰文，指「白鴿黨羅某副主席」為挽救其低迷的知名度，「竟以我去年FB上言論為其刷存在感」、「還要撿拾那些不盡不實、經不起推敲的破爛論斷來攻擊毛主席。」

吳秋北語氣相當不滿，炮轟羅健熙「堂堂副主席不做實事，沒有政績，乏善可陳」、「卻以攻擊偉人來抬自己身價，實在太可恥可悲！」

不單如此，連有份轉載羅健熙貼文的《明報》亦被炮火殃及，吳秋北在文未指「而『日月報』竟臭味相投，沆瀣一氣」、「連同羅某大抽其水以搏賣紙」，更指責《明報》「堂堂『大報』墮落如斯，也是另一可憐蟲！」