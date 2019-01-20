【政壇諸事町】被問及是甚麼人？陳智思：我自己當然是香港人

行政會議召集人陳智思接受電視台節目訪問，被主持人問及「陳智思是甚麼人？」時，他先稱香港大部分人是世界人，其後再指「我自己當然是香港人，參政前其實對自我身份沒有那麼強烈，參政後更認識自己。」 陳智思又談及自己畢業作品繪畫的人物是大象，被主持稱此作品寓意現時香港政策環境，他則指對方「謬讚」其作品，更表示「如果沒有那麼多『大白象』，又怎會有動力推動發展？」

行政會議召集人、故宮文化博物館董事局主席陳智思接受《香港開電視》節目時指，香港故宮並不是北京的分館，而是獨立的一個故宮，能具備香港獨特風格，同時亦會展出世界各地的珍藏。(資料圖片/李澤彤攝)

陳智思除擔任行政會議召集人外，亦是香港故宮文化博物館董事局主席。他在接受《香港開電視節目》時指，香港故宮並不是北京的分館，而是獨立的一個故宮，能具備香港獨特風格，同時亦會展出世界各地的珍藏。陳智思亦稱，「香港不單只是中國其中一個城市，其角色能做到的比其他城市更闊。」

原為泰國華僑的陳智思，其親友於泰國，太太是新加坡人，被問到「陳智思是甚麼人？」，他稱香港大部份其實都是世界人，但又指「我自己當然是香港人，參政前其實對自我身份沒有那麼強烈，參政後更認識自己。」陳智思稱自己當時於古物諮詢委員會工作，曾為1444幢建築物評級，能了解每一個建築的背景及故事，讓他更認識自己的家，特別是近十多年他自己歸屬感更強烈。

談及陳智思的畢業作品是以塗改液繪畫大象，他笑言除了與其泰國背景有關外，另一原因是其畫功不夠好。當被主持稱其作品正比喻現時香港政策環境，如瞎子摸象、「大白象工程」時，他則指對方「謬讚」其多年前的作品具預初能力，更稱「如果沒有那麼多『大白象』，又怎會有動力推動發展？」