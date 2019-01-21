【政壇諸事町】梁美芬劈價1球售黃埔單位　區選敲定棄戰老巢？　

身兼九龍城區議員的經民聯大家姐梁美芬，在黃埔東紮根多年，2015年區議會選舉雖然面對勁敵游蕙禎仍堅守最高票，地區勢力牢不可破，亦成為區選大戰的焦點。不過，今年年底的區議會選舉，關注梁選情的市民可能感到失落，因她交棒新人、不再角逐連任的傳聞似非空穴來風。 據悉，梁美芬近日劈價百萬放售持有多年的黃埔花園單位，最終以630萬港元成交，賬面賺了3球（百萬元），有關舉動除被人感覺她看淡香港樓市，還令人聯想到今年底的區選部署。連老巢都「放棄」，莫非真的去意已決？

梁美芬在黃埔東區議會紮根多年，近日卻盛傳劈價放售持有多年的黃埔花園單位。(資料圖片/鄧倩螢攝)

據梁美芬向立法會申報的議員個人利益登記冊，最後更新日期為1月14日即上周一，由原本持有九龍西兩個住宅物業和一個汀九住戶物業，改為只餘下九龍西和汀九各一物業。

消息指梁美芬放售的是紅磡黃埔花園2期11座高層G室單位，實用面積389平方呎，去年11月曾叫價730萬港元，先後兩次減價，最終劈價100萬港元以630萬港元售出。梁美芬接受傳媒查詢時大方直認賣樓，指自己去年已賣出美國物業，今次出售黃埔花園單位屬正常投資買賣。

梁美芬賣樓消息引起政圈注意，除指她看淡香港後市，還猜測是她退出黃埔東區選戰場的先兆。梁美芬2007年當選黃埔東區議員後，於2010年2月以283萬元買入上址單位，成為選民的真正街坊，減「空降」形象，有利選情，2015年面對青年新政游蕙禎，以三百票之差勝出。惟自去年開始，傳出梁美芬將退下火線，內部交棒予經民聯新人李超宇。

當各黨正磨拳擦掌部署年底區議會選舉之際，梁美芬售出位於其選區的黃埔花園單位，是否具象徵性意義？