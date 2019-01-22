【三隧分流】明提議案　陳帆：調整收費基本不可能　但會繼續游說

政府明日(23日)將立法會就「三隧分流」收費調整方案提無約束力議案，運輸及房屋局局長陳帆今早（22日）出席港台節目《千禧年代》時表示，方案長遠對香港發展有正面效果，明白立法會支持比較弱，但仍然存「一絲希望依然游說議會的朋友」。他有指，近日與議員討論過，認為大家在方向上不反對三隧分流，只是聚焦收費問題；而他強調，要調整收費基本不可能，不過認為從政治角度上24小時都是非常長的時間，會繼續努力爭取議會支持。不過，他也承認，如方案得不到議會支持，需重新談判新協議，再返回議會通過，時間相當長，可能要等到2023年。

陳帆指，近日與議員討論過三隧分流方案，認為大家在方向上不反對，只是聚焦收費問題。（資料圖片/張浩維攝）

陳帆表示，現時社會交通運輸體系，對社會運作有關鍵性作用，對貿易、商業活動、廢物及食物處理，如人體血管，只有運作正常才能相對健康，而三隧分流建議值得大家下功夫去思索。他強調，分流目的不是著眼收費，而是以收費來紓緩交通，強調該方法下調節交通運輸體系統，符合經濟效益，也讓市民出行更加省時，因此方案值得推動。



陳帆：調整收費基本不可能

他又表示，與立法會議員重複解說後，對方原則上同意方案，但因為與商業機構分析、談判和探討期間，無法對外公布方案，對於某些議員提議更早公布，他稱「真係做唔到」；而他事後已在很多層面與議會討論，從來沒有停頓，得到印象也是整體社會支持方案。而對於收費調節的可能性，陳帆則表示基本不可能，但日後西隧回歸政府擁有後，價格的調節會持開放態度。

陳帆透露，昨晚與部分議員溝通時，得到對方理解，並互相鼓勵。被問及有議員不相信政府顧問報告中的估算數據，他解釋，車流量推算要100%準確，基本上很難做到，「股市大趨勢可以估計，但要具體點中則相當困難」他認為，減低收費不是不可以，但收費建議偏低的話，難以達到效果，他指，政府曾就不同價格調整推算不同情境下的效果，作為負責團隊，會向議會推薦最佳方案，而非次階方案。

紅隧長期擠塞問題一直未能有效解決。（資料圖片）

方案如不獲通過要等到2023年再議

被問及如方案不獲議會通過，是否永久擱置，他就表示，政治角度上24小時都是非常長，會繼續努力，如真的不獲通過，只能看過後再規劃；但認為重新談判，達成新協議，然後在返回議會通過，所需時間相當長，從現實角度看，建議如果無法通過 ，可能要等到2023年，但他指，到時會是原地踏步，再重複考慮一次同樣方案。