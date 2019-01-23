【國歌法】立法會法案委員會勢成戰場　會否成「一地兩檢」翻版？

醞釀多時的《國歌條例草案》，今（23日）將提交予立法會大會首讀及二讀，完成首讀後，立法會將成立法案委員會。草案規定立法會議員宣誓儀式前須奏放國歌，此舉引起民主派議員不滿，泛民早已表明會加入法案委員會「逐字」與局方研究，委員會或成《一地兩檢條例草案》委員會的翻版。 不過建制派亦有所準備，據了解，為確保委員會有主導權，建制派將動員加入委員會，由兩名行政會議成員，即「班長」廖長江和民建聯張國鈞包攬正、副主席職位。

聶德權今日（9日）在記者會上首次表明，候任議員宣誓前奏國歌，議員亦有參與其中，故奏唱國歌屬於宣誓的一部份。若議員中途離場，而其作出的行為是有構成公開侮辱國歌，有機會觸犯《國歌法》。至於會否構成宣誓無效，則要交由監誓人根據《宣誓及聲明條例》的要求作決定。

行政會議早前通過向立法會提交《國歌條例草案》，任何人意圖侮辱國歌，或公開及故意篡改國歌，違法者最高監禁3年、罰款5萬元，檢控時限延長至2年。草案亦提及特首、行政會議成員以至法官及立法會議員宣誓儀式前須奏放國歌。

早於政府未有於草案列明立法會議員宣誓前需奏唱國歌的條文時，泛民議員對《國歌法》的立法意見不一，有民主派議員原則上支持《國歌法》立法原意。不過自政制及內地事務局局長聶德權表明，候任議員在沒合理解釋下缺席奏唱國歌環節或不符宣誓要求，隨即引起泛民議員「反彈」，憂慮成為DQ新藉口。

民主派會議召集人毛孟靜表明，會推舉公民黨郭榮鏗（圖）競逐法案委員會的正、副主席。（資料圖片/羅君豪攝）

立法會今（23日）進行首讀及二讀，完成後將交由內務委員會，決定是否成立法案委員會。泛民議員早已「預告」會動員加入法案委員會，「逐字、逐個個案」與局方研究，公民黨陳淑莊更呼籲聶德權要「做足功課」才出席會議，預料法案委員會將成戰場。

就委員會的正、副主席，民主派會議召集人毛孟靜表明，會推舉公民黨法律界議員郭榮鏗競逐正、副主席。不過建制派亦嚴陣以待，預料將派出廖長江和張國鈞出選正、副主席。有建制派議員表示，必定要「兩席全取」，即使是副主席一職亦不會讓給民主派。

建制派將派出「班長」廖長江（圖）和民建聯副主席張國鈞出選正、副主席。（資料圖片/余俊亮攝）

去年立法會審議《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》，擔任法案委員會主席葉劉淑儀的處事手法備受質疑，她將每名議員提出的修正案一併投票，引起民主派強烈不滿，更以不響鐘方式快速表決所有修正案，結果成為「眾矢之的」。相較之下，這次若由中總廖長江擔任主席的話，沒有直選的壓力，加上國歌法條文未如一地兩檢的複雜，料《國歌法》將較一地兩檢較易獲通過。