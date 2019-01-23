【收緊長者綜援】 補助金不涵蓋600元額外津貼　邵家臻盼林鄭轉軚

政府下月將收緊申領長者綜援門檻，由60歲上調至65歲，引起社會爭議；其後政府「讓步」，宣布向受新政策影響的市民，即所有60至64歲的健全綜援受助人提供每月1,060元的就業支援補助金，等同成人綜援與長者綜援的差額。 社聯業務總監黃健偉和香港社會工作者總工會會長倫智偉接受香港電台節目《千禧年代》時均指出，補助金未能涵蓋過往長者綜援的額外準貼，例如每年2,180元的長期個案補助金、按需要發放的牙科準貼等，若長者綜援新政策落實後，受助人平均每月或少600元至700元。 民主派將於明天（24號）與署理行政長官張建宗會面，社福界邵家臻指出，就業支援補助金有很多漏洞，只是「三個鑊只遮咗一個鑊」，他又表示已向特首辦表明希望約見林鄭，冀林鄭在2月1日前可以「轉軚」。

黃健偉指出，就業支援補助金只是把長者綜援標準金額拉平。（香港電台圖片）

黃健偉指出，就業支援補助金只是把長者綜援標準金額拉平，未能涵蓋過往長者綜援的額外準貼，包括每年2,180元的長期個案補助金、每月330元的社區生活補助金等資助，加上按需要派放的牙科準貼、更換眼鏡的準貼等，變相長者綜援受助人收到的補助金額較現行政策少600元至700元。

黃健偉又指出，長者綜援門檻收緊後，60至64歲的長者若申請綜援，資產限額需符合申請成人綜援門檻的31,000元，而且不能擁有物業，與長者綜援資產限額47,500元和可擁有物業的規定距離甚遠，「長者綜援嘅受助人本身已經節衣縮食，依家長者少咗三分一至四分一補助，可能一日三餐少咗一餐、甚至得返一餐半，呢個安排係唔合理。」

倫智偉批評政策不合邏輯，他又關注到牙科準貼問題，指公立醫院牙科不涵蓋假牙的問題，需到私營牙科診所訂製假牙，故這筆津貼對60至64歲的長者十分重要。他希望政府可補回約600元至700元的額外準貼金額，同時把60至64歲申請綜援的資產門檻還原至長者綜援的門檻。

邵家臻（洪嘉徽攝）

邵家臻：「三個鑊只係遮咗一個鑊」



民主派將於明天（24號）與署理行政長官張建宗會面，邵家臻指民主派四大板塊將派代表出席，不會「總動員」。他指目前就業支援補助金有很多漏洞，只是「三個鑊只係遮咗一個鑊」。

他又指本周將是十分重要的時刻，除了明天與張建宗見面，社福界將於周日（27日）發起集會、下周一（28日）立法會福利事務委員會召開特務會議、下周三（30日）林鄭將出席立法會問答環節，他表示已向特首辦表明希望約見林鄭，直指林鄭在2月1日前仍有可能性「轉軚」。