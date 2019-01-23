【派錢4000】改變你一生的8份手寫表格　Grant loan、中學選科

「派錢4000」的表格日前終於開始在不同地方派表格，不少網民稱不設網上填表，而要市民手寫，根本是一個「擾民」的舉動。事實上，不止是這份表，讀書時期有不同的表格都需要用到手寫。以下8份改變你一生的手寫表，你一定填過！

（網上圖片）

【1】小學升中表

這份應該是自懂事而來，

第一份直接影響到自己未來的表格。

升中的表格是以數字

去填寫自己的志願學校，

想想也覺得刺激。

（圖片來源：MTR）

【2】學生八達通表

年年都一定要填的學生八達通表，

如果一忘掉就會隨時失去

學生最值得炫耀的優惠。

只不過每年都要填，

還要自行拿去學生事務處蓋印，

真的有點麻煩…

（圖片來源：新會商會陳白沙紀念中學）

【3】中學選科表

中學選科表亦是另外一個

人生極重要的交叉點。

因為這一份表是影響

你能不能入U的重大因素。

（圖片來源：學生資助辦事處）

【4】Grant Loan表

Grant Loan表可說是表格界的「終極大佬」，

很多大學生一聽到Grant Loan表這三個字，

就開始頭痛…

可能因為是為問政府借錢，

因此它需要填的東西可說是海量一樣多，

包括家庭成員的收入、資產申報等等等。

小編試過因要申請家庭成員的收入證明，

各手續費足足用了9百多元…

（圖片來源：HongKongCard）

【5】信用卡表

一入大學的第一件事，

除了走堂出pool等之外。

一定是被校門外的信用sales「圍」，

兩三個人夾著你一個人叫申請信用卡。

而你填的這一份表，

絕對是代表著人生改變的開始，

因為有了第一張就會有第二三四張，

恭喜你！你離「月光族」的路不遠了。

（圖片來源：選舉事務處）

【6】選民登記表

選民登記通常都是伴隨著18歲成人身份證而來，

當你在等待申請的時候，

總會有些工作人員問你：

「係咪18歲啦？係就登記埋做選民啦！」

同學仔，你今日登記咗未啊？

（資料圖片）

【7】強積金表

小編個人認為

這份表與Grant Loan表都是同一等級地難填，

甚麼環球債券、增長基金，

真的看到頭都暈。

每次轉一份part time就要填一份新。

（網上圖片）

【8】入伍申請表

這份未必人人填過，

但是一定有聽過。

對於一個稱職的兵，

這份表好比入職申請，

無論是技能還是兵種

都要清楚填寫好。