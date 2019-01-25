陳凱欣擲146萬選九西超鄭泳舜　「健康大使」廣告費不計算

立法會九龍西補選獲建制派全力支持的食物及衛生局前政治助理陳凱欣，以106,457票勝出晉身議會，「空降」參選的她，其選舉開支亦較立法會議員、深水埗區議員鄭泳舜為多。 據陳凱欣申報的選舉開支為146.2萬多元，即每票價值13.7元，而她亦獲不同政黨、社團聯會人士捐款，其中自由黨青年團團長張景勛和民建聯油尖旺區議員鍾港武分別捐款1000元，太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明伉儷亦各捐出5000元。不過在選舉捐款當中，約6萬元捐款屬「unknown」，未有標明身份。 陳凱欣未正式公布參選前，曾以建制派組織九龍社團聯會「健康大使」的身分落區，遭外界質疑曲線宣傳，認為她應將社團的「健康大使」廣告開支計入競選開支。記者昨日翻查陳的申報表，未見有關資料。

這次於九龍西大熱勝岀的陳凱欣，其申報的選舉開支為146.2萬多元，即每票價值13.7元，相較鄭泳舜的12.9元略高0.8元。(資料圖片/張浩維攝)

立法會議員鄭泳舜於去年3月11日九龍西補選中擊敗民主派姚松炎，據其申報的選舉開支為138.8萬多元，這次於九龍西大熱勝岀的陳凱欣，其申報的選舉開支為146.2萬多元，即每票價值13.7元，相較鄭泳舜的12.9元略高0.8元。

鄭泳舜的138萬元選舉開支中，選舉廣告及開支約72.6萬元，佔整體開支逾5成。相比下之，陳凱欣在146萬元的選舉開支中，選舉廣告及開支約97萬元，遠比鄭泳舜多25萬元，佔整體開支逾6成，無論在選舉開支或選舉廣告及開支方面都較對方為高。

捐款方面，太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明伉儷各捐出5000元，而汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強和客屬總會主席吳惠權亦各捐出1000元，其申報地址則為香港河源社團總會。「香港河源社團總會」為本港大型建制社團，在選舉期間呼籲總會會員和會友，捐款支持「突破界限」的陳凱欣。當時常務副主席黃敬接受查詢時表示，陳凱欣為獨立參選人，欠缺資源，他強調捐款予參選人完全合法，故呼籲會友一同捐款支持她。

除此之外，亦有約6萬元的捐款屬「unknown」，未有標明身份，未知與她早前眾籌是否有關。同時在雜項開支，分別有三張共5000多元的食環署罰單，其助手回應查詢時表示，因在選舉當日的Banner掛錯地方，以及遭食環收起保管，故需向食環署繳付款項。

陳凱欣未正式公布參選前，就以建制派組織九龍社團聯會「健康大使」的身分落區宣傳，遭外界質疑陳凱欣「鬼崇參選」，認為她應由擔任「健康大使」起申報選舉開支。(資料圖片/張浩維攝)

陳凱欣未正式公布參選前，曾以建制派組織九龍社團聯會「健康大使」的身分落區宣傳，在紅磡隧道口附近一幢大廈外牆亦一度出現陳凱欣「健康大使」的巨型海報，據了解該廣告位置每月需20多萬元租用費。民主派當時批評陳為競選曲線宣傳，認為她應由擔任「健康大使」開始申報選舉開支。不過，陳凱欣當時解釋，她未宣布參選，按法例「健康大使」宣傳開支不應計算在內。

記者翻查其申報的開支中，未有提及任何擔任「健康大使」的資料。

另一名候選人曾麗文，其選舉開支為10,225元，即每票價值為6.2元。