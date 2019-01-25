修改防賄條例涉憲制問題？　陳文敏感不解：香港應身先士卒反貪

特首林鄭月娥在競選時承諾，研究將《防止賄賂條例》第3及第8條涵蓋至適用於特首，惟署理特首張建宗日前在立法會表示，有關工作涉及複雜的法律和憲制問題，尤其特首在《基本法》下有獨特地位，故需深入研究。 香港大學法律學院教授陳文敏坦言，不明白為何與憲制有關，他指出根據《基本法》，特首需向香港特別行政區負責和廉潔奉公，反問「如果條例（防賄條例）唔適用，又點樣廉潔奉公呢？」

郭榮鏗認為政府不修改防賄條例，只是中央政府不批准。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳文敏指出，根據《基本法》第43條，香港特別行政區行政長官依照本法的規定對中央人民政府和香港特別行政區負責，《基本法》47條亦列明，香港特別行政區行政長官必須廉潔奉公、盡忠職守。

他認為不明白為何與憲制有關，又反問「如果條例（防賄條例）唔適用，又點樣廉潔奉公呢？」他又指中國在反貪雷厲風行，香港應身先士卒，「點講都講唔通點解唔受規範」。

他又認為，若有憲制問題，香港可透過程序，要求中央批准修改《防止賄賂條例》。

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗則認為，政府不修改防賄條例，只是中央政府不批准，他認為修改防賄條例不涉及憲制問題，「行政長官都會犯公職人員行為失當罪啦！」

陳文敏認為首副一職不能多年來不斷暫任。（資料圓片）

港大新暫任首副 陳文敏：人事變動正常

66歲譚廣亨向港大辭任暫任首席副校長一職，料校方將委任港大經濟學講座教授王于漸由4月1日起出任「暫任首副」，曾涉及副校長風波的陳文敏指自己未收到正式通知，但認為人事變動很正常，又指張翔出任校長半年，建立自己的班子屬正常，不過他認為首副一職不能多年來不斷暫任。