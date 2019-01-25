內地客迫爆土瓜灣　團體明日遊行促源頭減人

大批內地旅行團湧進九龍城、土瓜灣等一帶，對區內居民造成極大困擾。團體「陸客迫爆九龍城關注組」召開記者會，要求政府源頭減客，完善社區規劃，根本解決問題。 關注組表示，將於明日(26日)發起遊行，呼籲全港各區到內地旅客影響的市民參與。被問到行動會否成功，立法會議員毛孟靜表示，「爭取不一定有，不爭取就一定冇」，要大聲向政府轉達市民吃不消。

關注組表示，將於明日發起遊行，呼籲全港各區到內地旅客影響的市民參與。（翟睿敏攝）

根據2016年人口普查，九龍城區人口達41萬，為九龍區的第3高，旅客湧入加重了區內交通、道路、日常用品供應等負擔。九龍角落社區主任曾穎彤形容，為旅客專營的藥房、巧克力店、酒樓等如雨後春筍，於民居樓下擴張，強調社區並非不歡迎旅客，但太過多的旅客造成極大困擾。

逾半數手信店落戶土瓜灣 促完善社區規劃

根據旅遊發展局2018年的數據，每日平均接待逾13萬內地遊客；而全港64間手信店中，有43間設於紅磡及土瓜灣區。關注組促請旅遊業議會購物事宜委員會，監管及控制專營團客商戶的數量、質素及位置，政府在進行城市規劃時，應限制商業用地在住宅區的數量，避免過多商戶集中於社區，繼而吸引大量旅客湧入。

此外，土瓜灣的公眾碼頭是「維港遊」的登岸熱點，而該位置鄰近民居，旅客會佔用到居民的公共設施，關注組建議將旅客分流到啓德遊輪碼頭，減低對居民的影響。

毛孟靜表示，曾與商務及經濟發展局局長邱騰華提出上述意見，但對方只表示會持開放態度，沒有下文。（翟睿敏攝）

內地廉價團湧現九龍城、土瓜灣區用膳及購物。（資料圖片/鄭子峰攝）

訪港旅客高達6千萬 關注組質疑香港未能受惠經濟利益

關注組又提到鄰近國家如新加坡，面積比香港大3.8倍，每年的入境旅客為1740萬，但香港上年度的訪港旅客竟高達6000萬。關注組建議，政府應檢討香港的旅客盛載力，將每月旅客入境的封頂人數定為200萬，並研究即日來回的出入境稅項，落實源頭減客。

對於政府一直強調旅客為香港帶來經濟利益，關注組質疑有關店舖均為內地人所經營，為內地旅客提供一條龍服務，香港經濟未能收益。關注組又批評，建制派5年來只爭取加強執法，是為「做樣」完成工作報告。另亦有聲音指，可將旅客分流至其他社區，但關注組批評此做法「10個茶煲9個蓋」，只會造成各區飽和，無法根本解決問題。

立法會議員毛孟靜表示，曾與商務及經濟發展局局長邱騰華提出上述意見，但對方只表示會持開放態度，沒有下文；希望能透過民間聲音向政府發聲。關注組呼籲各區所有受內地旅客影響的市民，參與明日的遊行，團結集合力量。遊行將於明日中午12時開始，由翔龍灣廣場起步行至九龍城政府合署。關注組強調，近日土瓜灣擠迫問題有所改善，但申請不反對通知書時、警民關係科透露，只是因為新年期間旅客回鄉過節，明言年初十五後便會回復原狀，希望居民不要被假象矇騙，需踴躍參與遊行。