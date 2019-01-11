【收緊長者綜援】毛孟靜邀建制派合作促收回　梁美芬：持開放態度

行政長官林鄭月娥在立法會答問會上，指長者綜援門檻提高至65歲的新政策是獲議員在去年《財政預算案》中批准，惹起建制及民主派強烈反彈。民主派會議召集人毛孟靜今(11日)邀請建制派合作，「邀請建制派作『跨黨派』、『跨陣營』合作，一起要求林鄭取消新的長者綜援門檻，不然就在《財政預算案》中投反對票否決」。 民建聯梁志祥回應指，因涉及福利事宜，初步不抗拒建議。

行政長官林鄭月娥在立法會答問會上，指長者綜援門檻提高至65歲的新政策是獲議員在去年《財政預算案》中批准，惹起建制及民主派強烈不滿。(資料圖片/盧翊銘攝)

政府早前宣布，由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲，特首林鄭月娥昨日在立法會回答環節上，回應應新民黨容海恩的質詢時說：「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」。此番言論激起千重浪，建制派議員紛紛表達不滿，質疑林是「屈建制派」。

民主派議員要求林鄭撤回有關決定。毛孟靜表示，林鄭的言論已對各陣營的立法會議員造成充沛和巨大的負面情緒，而她則誠意邀請建制派與民主派合作，一同要求林鄭取消新的長者綜援門檻，若當局不答應，就在新一份《財政預算案》投下反對票，以表不滿。議會陣線陳志全亦指，若跨黨派一起促請林鄭撤回決定，不用拉布便可以阻止。

毛孟靜稱，初步已就有關建議在口頭和文字上接觸建制派「班長」廖長江及民建聯主席李慧琼。

田北辰建議，把長者申領高齡津貼的門檻劃一下調至65歲。(資料圖片/歐家樂攝)

經民聯梁美芬在今早會見勞福局局長羅致光，反映方案欠過渡期，建議可用關愛基金補償。梁美芬形容，60至64歲的長者於50至60年代嬰兒潮出生，經濟過香港最艱苦的階段，為經濟發展努力，政府應以社會福利回饋，希望能以關愛基金切入，用時間空間作過渡。

她續指，不傾向將此事與財政預算案捆綁，但承認政府發放的訊息令建制及泛民感到憂慮。就泛民提出「跨黨派」、「跨陣營」合作，要求林鄭月娥取消新的長者綜援門檻，梁美芬指經民聯未有決定，將會召開會議討論，但對合作持開放態度。

田北辰建議劃一申領高齡津貼下調至65歲

此外，實政圓桌田北辰表示，社區內有不少長者向他查詢，為何香港長者領取社會福利需要分不同年齡層，擔心日後會否出現有些津貼需要「超高齡」長者，例如80歲以上才可申領。

他建議，若政府希望理順這些爭議，可劃一長者領取各種津貼的年齡，例如他可考慮支持當局將長者領取綜援的年齡由60歲提升至65歲，但條件是將領取生果金的門檻由現時的70歲下調至65歲，認為這個方向值得討論。他說，經過林鄭的一番惹火言論後，不調高長者領取綜援的門檻，或成今年議員是否支持財政預算案的條件之一。