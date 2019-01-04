【三隧分流】陳國基約見民建聯拉票　毛孟靜：有泛民亦收到邀請

運輸及房屋局向立法會提交文件，建議由明年1月1日起，調整三條過海隧道的私家車、的士及電單車隧道費；局長陳帆將於1月23日的立法會上，提出無約束力議案。 特首辦主任陳國基今（4日）午約見民建聯立法會議員，就支持三隧分流進行遊說。陳國基於會後解釋，會面的作用是解釋政府立場，又否認提出無約束力議案是迫議員表態。 民主派召集人毛孟靜亦指，陳國基同樣有對部分民主派議員進行遊說工作。工聯會立法會議員陸頌雄則表示，未有收到任何會面邀請。

（資料圖片／盧翊銘攝）

運房局局長陳帆將於23日的立法會上提出無約束力議案，討論實施「隧道費調整方案」。陳國基今日與民建聯議員會面，遊說議員支持有關方案。陳國基在會後表示，會面是為了解釋政府立場，希望議員能接受有關方案；又重申三隧分流能有助減少塞車問題，有信心可以充分利用三條隧道。他又否認，政府提出無約束力議案是為了迫議員作表態。

民建聯立法會議員張國鈞表示，該黨已就議案向政府提出了很多問題，政府亦作出了積極回應並承諾會提交更多資料，相信黨內很快會就是否支持議案作最終決定。張國鈞解釋，民建聯希望能了解政府設計模型的數據、是否與現實相符、收費能否被大眾接受等。被問到無約束力議案是否迫議員表態，張國鈞表示，相信政府是希望了解議員態度，而且該議案並不能代表立法會的最終決定。

議會陣線毛孟靜則透露，有部分民主派議員收到陳國基的電話遊說，或是收到邀請到其辦公室相談，自己則未有收到約見邀請。毛孟靜形容，政府對相關議案的態度堅決，不願就收費作讓步，以作阻嚇作用，舒緩塞車情況。毛孟靜認為，政府提出無約束力議案是因害怕議案會被否決。

工聯會民主黨暫未獲陳國基約見 對議案有保留

同屬建制的工聯會議員陸頌雄則指，未有收到任何邀請，只在放假前與運房局局長陳帆交流意見。他又自言，一直有就三隧分流議案諮詢各工會及市民，發現職業司機、私家車車主及乘搭公共交通工具的市民意見存在差異，故工聯會仍未有定論。

陸頌雄直言，擔心政府的如意算盤未能達成效果，「勞師動眾後只能減少少（塞車問題）」。他解釋，西隧過往擔任快速通道的功能，擔心政策會令三隧同時塞車，而現時政府提供的資料未能釋除疑慮。陸頌雄推測，政府提交無約束力議案，是怕「煲冇米粥」，希望能先收集議員的意見。

另外，民主黨議員尹兆堅亦稱只收到陳帆的邀請，將於下周會面，就政策優先進行解釋，但並非涉及遊說工作。他又對三隧分流表示保留，批評其「治標不治本」，因為三隧塞車的源頭非價格問題，而是使用率極高，認為三隧經已飽和，分流只是將問題拉散。

他又形容，政策兩邊不討好，因有些市民「會願意比貴啲換時間」，有些市民會想「平啲換過海」。但尹兆堅指，民主黨仍未作最終決定，會視乎繞道通車後的情況再作討論。