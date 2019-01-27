【收緊長者綜援】200人遊行促擱置　邵家臻：政府亂了章法

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，引起外界不滿。社福界立法會議員邵家臻、工黨立法會議員張超雄及捍衛綜援權利大聯盟等今（27日）發起遊行反對收緊長者綜援年齡，要求政府立刻撤回收緊長者綜援年齡的安排。政府其後宣布設立「就業支援補助金」，向受助人補回差額，不過申領人需參與自力更生綜合就業援助計劃，若不參與該計劃，或未有會見跟進社工，每月需扣減200元，今日有消息指政府有意擱置扣減200元方案。 邵家臻表示，不認為政府擱置扣減200元是讓步，形容政府已亂了章法，朝令夕改，於綜援政策上已失去理性和冷靜。他強調200元對局長或「唔係啲咩」，但對一個紙皮婆婆來說，「6毫子先係一斤紙皮，200蚊要執330公斤，即係4個邵家臻先有200蚊，可以想像200元嘅幾咁重要、幾咁沉重嘅一件事」。他重申擱置扣減200元「太濕碎，唔係同佢講緊街市買菜個一蚊五毫，唔想畀政府牽著鼻子走，扣200就好惶恐，加200就好平安」，強調整個收緊綜援政策就是「欺老太甚」，最好方法就是擱置。 立法會明早將召開福利事務委員會特別會議，邵家臻呼籲跨黨派在明日會議中展示出對折衷方案「不收貨」。對於會否於財政預算案中投反對票？邵家臻稱現時言之尚早，但強調會嚴厲地檢視，「驗屍咁驗」，相信投票意向會反映民情。

邵家臻、張超雄及捍衛綜援權利大聯盟等今（27日）發起遊行反對收緊長者綜援年齡，要求政府應立刻撤回收緊長者綜援年齡的安排。（洪嘉徽攝）

逾200人今（27日）於公民廣場門外遊行至特首辦，邵家臻、張超雄、議會陣線立法會議員毛孟靜、梁耀忠、專業議政立法會議員莫乃光和公民黨立法會議員楊岳橋等均有岀席。眾人大叫「林鄭欺老太甚」、「欺貧怕富無天理」、「不要假折衷，我要真擱置」等口號，並手推4架載滿紙皮的手推車，要求政府立即擱置方案。眾人遊行至特首辦，將手推車上的紙皮倒在地上，目的讓政府明白長者的辛勞。邵家臻和張超雄更準備請柬邀請特首林鄭月娥拾荒，希望林鄭能夠體驗基層長者的處境。

民主派7名議員明與特首會面 要求擱置方案

邵家臻表示，政府本月表示會收緊長者綜援年齡，其後要求長者參與自力更生計劃，若不參加會扣200元津貼，批評政府朝令夕改，「朝令又錯，夕改又錯，一錯再錯」，他表示明日將聯同張超雄、楊岳橋、公民黨郭榮鏗、民主黨林卓廷、梁耀忠和專業議政葉建源與特首林鄭月娥會面，強調林鄭會見民主派不是要聆聽他們的聲音，而是聆聽貧苦大眾、弱勢長者的聲音，重申要求政府立即擱置方案。

張超雄表示，現時長者貧窮率超過三成，政府應引以為恥，但偏偏政府卻進一步向長者「開刀」，長者因難找工作而拿取福利，政府卻強逼他們找工作，不找的話就扣津貼。林鄭表示自己年過60歲，但每天工作十多小時，他指「請佢試下做清潔做十幾個鐘，睇下佢做得到幾多日」。

有長者亦參與遊行。（洪嘉徽攝）

長者：「（林鄭）最好跟我去執紙皮，睇下係咩感受」

毛孟靜則表示，只有一個要求，就是請林鄭「悔改」。梁耀忠稱與林鄭會面不是基於妒忌，而是要向她顯示長者應活得有尊嚴，批評政府要求長者就業但不給予工作配對屬強人所難。楊岳橋表示，政府收緊長者綜援年齡屬林鄭的管治問題，要求她「即時擱置，即時悔改」。社民連前立法會議員梁國雄提出於《財政預算案》反擊，「扣幾多長者的錢納稅人就交少幾多的錢」，並建議到地區收集20萬個簽名表明反對。

長者王姐稱自己現以執紙皮維生，強調要自力更生不需依靠綜援，但她稱政府欺人太甚故決定站出來，「希望佢活到120歲，最好跟我去執紙皮，睇下係咩感受」。有社總成員表示，將會留守至立法會明早福利事務委員會召開會議，要求政府收回「爛方案」。

邵家臻亦批評政府由2017年有意收緊長者綜援年齡開始至今，完全沒有諮詢業界。（洪嘉徽攝）

邵家臻：不認為擱置扣減200元是讓步 批政府朝令夕改

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，其中60歲至64歲改領成人綜援的人士需參與「自力更生綜合就業支援計畫」，否則將扣減200元綜援金，引起爭議。有消息指，政府「積極考慮」擱置200元的做法，最快明日公布有關消息。

邵家臻稱，有關方案是上周五社署與非政府機構會面時提出，當時社福界對此感驚訝，並提出「不如加200」的建議，以鼓勵而非懲罰性質讓長者參與。邵家臻強調200元對局長或「唔係啲咩」，但對一個執拾紙皮婆婆來說，「6毫子先係一斤紙皮，200蚊要執330公斤，即係4個邵家臻先有200蚊，可以想像200元嘅幾咁重要、幾咁沉重嘅一件事」。

邵家臻亦表示不認為政府擱置扣減200元是讓步，形容政府亂了章法，朝令夕改，在綜援政策上已失去理性和冷靜，「你同我都唔知今晚會唔會有新建議」。他認為若說擱置200元屬降溫的方法，他會稱張建宗以200元鼓勵長者「站起來」是升溫做法，呼籲政府應馬上擱置收緊長者綜援年齡，冷靜地再整理理論和措施。

張超雄表示，現時長者貧窮率超過三成，政府應引以為恥，但偏偏政府卻進一步向長者「開刀」。（洪嘉徽攝）

批政府從未向業界諮詢 擱置200元「太濕碎」 促擱置整個方案

邵家臻亦批評政府由2017年有意收緊長者綜援年齡開始至今，完全沒有諮詢業界，「將社福界棄諸門外，同過往社會福利政策背道而馳，一直都話係夥伴有傾有講，都無同我地傾」。他重申擱置扣減200元「太濕碎，唔係同佢講緊街市買菜個一蚊五毫，唔想畀政府牽著鼻子走，扣200就好惶恐，加200就好平安」，強調整個收緊綜援政策就是「欺老太甚」，最好方法就是擱置。

被問到羅致光有否能力繼續擔任勞福局局長？邵家臻稱對方曾擔任議員、教授、政黨中人，其實是最有優勢，但認為羅致光的優勢令他連連出錯，他又向羅說：「人做錯唔係因為佢唔識，而係因為佢覺得自己咩都識」。立法會明早將召開福利事務委員會特別會議，邵家臻呼籲跨黨派在明日會議中展示出對折衷方案「不收貨」。對於會否於財政預算案中投反對票？邵家臻稱現時言之尚早，但強調會好嚴厲地檢視，「驗屍咁驗」，相信投票意向會反映民情。

邵家臻（右）表示，不認為政府擱置扣減200元是讓步，形容政府已亂了章法。（洪嘉徽攝）