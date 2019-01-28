鄭若驊立會講檢控政策　遭建制、泛民夾擊　稱尋獨立意見非慣例　

立法會司法及法律事務委員會今天（28日）召開會議，律政司司長鄭若驊出席交代律政司的檢控政策，多名議員關注律政司未有就UGL案不檢控前特首梁振英尋求外間法律意見。 鄭若驊重申，不會就任何個案作出任何回應，強調《基本法》63條確保律政司獨立性和不受干預，又指尋求外間法律意見並非硬性規定，當律政司內部沒有能力處理有關案件時，才會尋求外間意見。 對於有指涉及曾蔭權、湯顯明等案件都有尋求外間法律意見，鄭若驊指這並非「慣例」，不過有議員要求她交出有關數字時，鄭若驊以不便公開為由拒交代。

立法會討論律政司的檢控政策，律政司司長鄭若驊出席接受議員提問。(余俊亮攝)

鄭若驊在開場時引用《基本法》第六十三條，當中指出「香港特別行政區律政司主 管刑事檢察工作，不受任何干涉」，又引用《檢控守則》第 5.4 至 5.6段指，檢控人員在考慮是否提出檢控時，必須首先考慮是否有充分證據以支持該檢控，她指驗證標準是根據可接納和可靠的證據整體而言，連同可從這些證據作出的任何合理推論，是否有合理機會達致定罪；要符合這項驗證標準，檢控人員必須先行對下列事宜作出判斷。

鄭若驊其後遭建制、泛民夾擊，民主黨許智峯批評鄭若驊放生梁振英，但沒有公開解釋有關法律證據，又無尋求獨立意見，質疑做法是官官相衛，鄭若驊表示，不會就任何個案作出任何回應，又指當律政司內部沒有能力處理有關案件時，才會尋求外間意見。

民主黨許智峯批評鄭若驊放生梁振英，但沒有公開解釋有關法律證據，又無尋求獨立意見，質疑做法是官官相衛。(余俊亮攝)

李慧琼稱支持者不滿鄭若驊

民建聯主席李慧琼則指，民建聯只是支持《基本法》，並非支持鄭若驊。她提佔中搞手只有九人被控，有泛民議員收受壹傳媒創辦人黎智英捐款但未有遭檢控，令其支持者對鄭若驊非常不滿，她又形容有關「捐款」是「黑金」。鄭若驊回應時說，對議員支持絕制感高興，又說：「支唔支持我唔係重點」，其後她回應到黎智英一事時，以「黑金案件」形容，惹起泛民議員不滿，要求鄭若驊解釋有關用詞，鄭若驊其後以不就個別事件再有評論帶過。

鄭若驊在開場合提到，有議員多次提出有指涉及曾蔭權、湯顯明等案件都有尋求外間法律意見，並把律政司尋求外間法律意見是「慣例」，鄭若驊反駁指這並非慣例，並指極大部分涉及高官或前任官員的案件，也不是尋求外間意見而作出檢控與否的決定，強調尋求外界法律意見不是硬性規定。

民建聯主席李慧琼則指，民建聯只是支持《基本法》，並非支持鄭若驊。(余俊亮攝)

拒交涉高官檢控數字

民主黨林卓廷指出，既然鄭若驊指出大部分涉及高官案件也沒有尋求外間意見，代表鄭若驊有就此方面作出統計，他要求律政司提供在回歸後涉及政治委任官員案件的檢控數據，不過鄭若驊指，「依家無呢個數字，亦不便公開。」

前刑事檢控專員江樂士早前指出，公開梁振英案不檢控的理據，有助還涉案人士清白，又認為鄭若驊刑事檢控方面經驗不足。鄭若驊稱不想就任何人的意見作出意見，又指香港社會是無罪推定，交代不檢控理據會造成公審。鄭若驊她在會後再反駁江樂士的說法，稱香港社會注重無罪推定，亦希望社會謹記這個重要的法治原則，她反問假如有人需要「還佢清白」，是否基於社會錯誤假設其有罪?

被指民望低？ 努力、謙卑、專業做好工作

鄭若驊會後會見傳媒，反駁《經濟自由度指數》報告內容，強調香港已在1997回歸時重掌終審權，香港法院具基本法條文解釋權，在某些情況下人大可以釋法，但最終案件要在由終審庭結合事實及法律作決定。「這個安排自1997以來在香運作得很好。」她又指，《全球競爭力報告》過去數年一直評定香港司法獨立是亞洲第一;另外按世界銀行發表的「全球管治指標調查」(WGI)數字反映，香港法治水平回歸後一直穩步向上，由1996年的69.9%升至2017年的93.8%。

對於今日公布的最新民意調查顯示，她的民望評分較去年12月再挫3.4分，僅得35.9分，再成三司中最低民望，鄭若驊回應表示「聽到、注意到」，會關注市民對她的期望，又說會努力、謙卑、專業地做好其工作。