【UGL案】鄭若驊還是梁卓然主導案件成謎.....律政司回覆：不評論

前特首梁振英收取澳洲公司UGL五千萬元一案，律政司上月決定不起訴梁振英，惟律政司未有諮詢外界獨立法律意見，律政司司長鄭若驊因此背上「黑箱作業」的指控。 2014年10月，時任司長袁國強為免可能產生任何偏頗和不當影響的印象，已授權時任刑事檢控專員楊家雄處理案件，包括在日後若有需要時考慮及決定應否向任何涉案人士作出檢控。梁卓然於2017年11月接任專員一職，鄭若驊亦於2018年1月接任司長。到底檢控權是否承繼於新專員手中，還是鄭若驊手上，鄭至今仍未解答，律政司接受《香港01》查詢時以司法覆核案件進行當中，不作評論。 翻查資料，許仕仁一案中，檢控權兩度易手，兩次均有對外宣布，實為慣例，惟律政司是次未有按過往慣例公開有關資料。港大法律學院首席講師張達明認為，梁振英案廣受公眾關注，他認為律政司應交代檢控權誰屬的問題，否則市民不會信服，亦無法把公義彰顯於人前。

梁卓然於2017年11月接任刑事檢控專員一職。（資料圖片／李澤彤攝）

袁國強5年前把檢控權授權予梁卓然



根據政府對外發布的新聞稿，有市民於2014年10月9日向廉政公署投訴梁振英收取5千萬一事，向廉政公署投訴。律政司在當日下午六時發聲明，指司長袁國強為免可能產生任何偏頗和不當影響的印象，在信納楊家雄與涉案人士沒有關連後，已授權刑事檢控專員處理案件，包括在日後若有需要時考慮及決定應否向任何涉案人士作出檢控；又指在考慮所有相關情況後，基於公眾利益，應向社會表明律政司將會如何處理相關事宜。

隨著梁卓然於2017年11月接任專員一職，鄭若驊亦於2018年1月接任司長，檢控權有否仍留在專員繼任人之手，至今仍未公布。律政司於2018年12月12日公布不檢控梁振英的決定，當中沒有列明是誰人作出決定，整段聲明僅稱「律政司」作為個體。

2018年12月26日，鄭若驊首次回應事件，被問到決定是律政司內部決定，還是他個人的決定，她回應稱是律政司內部的操作，「尤其是討論任何一個案件，是絕對保密。」公民黨立法會議員陳淑莊在昨天（16日）的立法會會議上，就檢控權是否易手一事，質問鄭若驊，鄭若驊亦未有正面回應。

直至昨晚，律政司表明不會回應有關檢控權的問題，律政司回應指由於《香港01》時亦由於有人已就該案件不作檢控的相關決定向法院提出司法覆核許可申請，律政司現不宜作任何評論，以免影響司法程序。

張達明認為，梁振英案廣受公眾關注，他認為無論檢控權有否易手，律政司應向公眾作出交代此問題。（資料圖片／張浩維攝）

許仕仁案、戴耀廷案 折射交代檢控權轉換乃慣例



惟根據過往律政司過往處理重要案件的慣例，一向均會對外公開檢控權「易手」的消息。例如在前政務司司長許仕元一案中，檢控權兩度易手，時任律政司司長黃仁龍於2012年3月表示，律政司有既定機制確保檢控決定公平公正，一般而言，如個案性質敏感，將檢控決定交由刑事檢控專員作出或尋求獨立大律師意見，或兩者並行，都是可以考慮及曾經採用的處理方法，為了可能產生偏頗和不當影響的印象，把檢控權交予時任刑事檢控專員薛偉成手中。

2012年7月，袁國強隨梁班子上任律政司司長。2013年9月9日，楊家雄接任刑事檢控專員。同年10月18日，律政司公布，由於楊家雄在私人執業期間，曾就案件提供法律意見，同時袁國強本人與涉案人士沒有關連，因此他較早前已決定恢復行使處理該案的權力。

「佔中九子」案與許仕仁案的做法同時相似，2014年12月3日，「佔中」發起人戴耀廷向警方自首，律政司即日發聲明，指由於時任司長袁國強和時任專員楊家雄均認識戴耀廷多年，並為香港大學法律系同學，為免可能產生任何偏頗和不當影響的印象，已授權梁卓然處理該案件，包括在日後有需要時考慮及決定應否作出檢控。

由此上述兩例可見，或檢控權有所轉換，政府均有開誠布公向公眾交代，成為律政司一個慣例。

陳淑莊批評，律政司以司法覆核為由不公開資料是不知所謂。（資料圖片／張浩維攝）

張達明：司法覆核並非理由

港大法律學院首席講師張達明認為，梁振英案廣受公眾關注，他認為無論檢控權有否易手，律政司應向公眾作出交代此問題，否則在律政司未有諮詢獨立法律意見的情況下，市民不會信服律政司的決定，無法把公義彰顯於人前。對於律政司以司法覆核進行當中作為不回覆的藉口，張達明認為，司法覆核只是藉口，並非理由。

資深大律師、行會成員湯家驊則認為，並不知悉律政司內部的授權程序，不知道司長是否授權予刑事檢控專員後必需「完全唔理」案件，或完全不能參與最終檢控的決定。他又表示尊重律政司以司法覆核為由不公開案件資料，不過強調公開多些資料，可釋除公眾疑慮。

陳淑莊批鄭再一次不按慣例行事

陳淑莊批評，律政司以司法覆核為由不公開資料是不知所謂，又批評鄭若驊是「法治天敵」，她直指從許仕元案和戴耀廷案兩例中可見，公開交代轉換檢控權的決定屬慣例，批評鄭若驊繼不按律政司慣例諮詢獨立法律意見後，再一次不按慣例行事，「一單案件，就破壞成個律政司公開、透明嘅制度！」

在前政務司司長許仕元一案中，檢控權兩度易手，時任律政司司長黃仁龍於2012年3月表示，律政司有既定機制確保檢控決定公平公正。（資料圖片／李澤彤攝）