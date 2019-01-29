【政壇諸事町】產業署前署長袁民忠　升任大灣區辦公室主任

粵港澳大灣區規劃正敲鑼打鼓進行，預料會在今年內公佈有關規劃。早前政府在《施政報告》宣布，會由政制及內地事務局統籌成立粵港澳大灣區發展辦公室，並委任大灣區發展專員。目前粵港澳大灣區發展辦公室尚未正式運作，但政制及內地事務局日前率先設立短期職位「主任（特別職務）」，並由政府產業署前署長袁民忠升職擔任，負責總覽成立大灣區發展辦公室等工作，而薪酬將與「大灣區發展專員」同屬首長級薪級第6點官員，每月薪酬是253,150元。

圖為袁民忠（左一）在擔任駐京辦主任期間，在2014年於天津出席巡迴展覽。（駐京辦）

現年54歲的袁民忠由2015年起擔任政府產業署署長，他在1985年加入政府，曾在多個決策局及部門出任，包括前政務總署、房屋署、前行政及新聞科、前地政工務科、前經濟科、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處和前庫務局。他於2005年1月至2007年11月期間出任政府物流服務署副署長，於2007年11月至2011年8月期間出任發展局副秘書長（規劃及地政），並從2011年9月起被委派為駐京辦副主任。

政制局介紹其工作，袁民忠將會總覽成立大灣區發展辦公室的工作；制定並統籌香港特區政府落實推進大灣區建設措施的整體政策及策略；總覽香港特區政府的統籌計劃和措施，並就此提供意見，以及就大灣區的建設與中央部委、廣東省政府及澳門特區政府聯繫；和制定大灣區建設的整體宣傳推廣策略和工作。

不過，由於粵港澳大灣區發展辦公室尚未正式運作，最快於今年3月才會向立法會工商事務委員會諮詢意見，及後再向人事編制委員會及財委會申請撥款開位，因此政府設立短期職位「主任（特別職務）」，毋須向立法會申請，即可開位讓官員擔任。

早前報道指，「大灣區發展專員」將會是首長級薪級第6點（D6）官員，每月薪酬是253,150港元。而袁民忠之前政府產業署署長一職，只屬於D4級，頂薪每月為239,700港元，兩者相差1.3萬元。政府產業署署長一職則由劉明光接任。