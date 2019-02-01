【政壇諸事町】葉建源即席揮毫　葉劉「挑機」互贈心想事成

新春將至，教育界立法會議員葉建源今日（1日）於立法會即席揮毫，為一眾議員、議員助理及傳媒大寫揮春。葉建源透露，教育局局長楊潤雄要求寫下「家肥屋潤」的揮春，原來是有特別意思。

新民黨葉劉淑儀指葉建源「咁醒係到開檔，笑稱「要收租」，又直言「好彩我地唔同選區」。葉建源續為葉劉寫下「心想事成」的揮春，未知是否因為技癢，葉劉主動指要回贈葉建源，同樣即席寫下「心想事成」的揮春與對方交換。（翟睿敏攝）

葉建源於下午2時許於會議室外「開壇」寫揮春，率先寫下「家肥屋潤」，表示是楊潤雄親自「預訂」，因「家」字中的「豕」部解作豬，象徵豬年；「潤」字亦是楊潤雄本人的姓名。葉建源指會於稍後的會議期間，將揮春贈予楊潤雄。

一眾議員同事路經，亦對葉建源的書法贊不絕口。公民黨陳淑莊大讚「好靚」，更笑稱以後活動用的橫額要葉建源製作。會計界梁繼昌更自言，是第一個找葉建源寫揮春，更要了4張帶到英國轉贈兒子，希望他能學業進步。葉建源再為梁繼昌寫了1張「豬事順利」，更特意畫上豬頭，別具心思。

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新民黨葉劉淑儀則指葉建源「咁醒係到開檔，笑稱「要收租」，又直言「好彩我地唔同選區」。葉建源續為葉劉寫下「心想事成」的揮春，未知是否因為技癢，葉劉主動指要回贈葉建源，同樣即席寫下「心想事成」的揮春與對方交換。

葉劉淑儀推出電子工作報告

講開葉劉，年近70的她對工作仍然有心有力，今年她更與時並進，推出電子工作報告交代議會工作。報告中，她提到處理過的幾項民生大事如「天鴿」、「山竹」襲港、財政算案、土地大辯論和港珠澳大橋通車等等。家住山頂的葉劉淑儀曾經在「山竹」過後上載自己穿裙步行下山的照片，當時引起網上一陣熱議，這張相亦再次出現在她的工作報告，似乎她視之為「得意之作」。

