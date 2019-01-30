【政壇諸事町】民主黨涉抄襲民建聯長者圖 　林紹輝：犯低級錯誤

長者福利議題近日備受關注，不過就鬧出民主黨涉抄襲民建聯海報內容一事。民建聯陳恒鑌今(30日) 聯同社區主任召開記者會表示，民建聯早前創作「長者福利一覽」海報，惟昨晚發現遭民主黨區議員林紹輝抄襲。 陳恒鑌稱昨晚同事在邨內巡視海報被抄襲情況，卻被林紹輝反指控同事跟蹤，強調林抄襲後竟然以抹黑手段，態度不能接受，將會去信民主黨紀律委員會，要求該黨認真處理。 林紹輝接受查詢時指承認自己疏忽，他稱在1月22日收到朋友傳來該圖片，未有查證來源就印於海報，做了「民建聯低級錯誤」，強調其後已立即撤換。該黨紀委會成員劉慧卿則表示，暫未收到有關信件，亦未聽聞事件，稱若收到文件後該黨將開會討論，再決定下一步行動。

林紹輝接受查詢時承認自己疏忽，他稱在1月22日收到朋友傳來該圖片，惟自己當下意識不足，未有無追查來源便刊登。至今早才發現做了「民建聯低級錯誤」，其後已立即撤換。(林紹輝facebook)

陳恒鑌今(30日)記者會表示，民建聯去年5月11日已創作「長者福利一覽」海報，其後因數字有改，故今年再上載新版本，他強調海報全屬同事「百分百原創」。

惟該黨同事昨晚於石籬邨發現民主黨區議員林紹輝張貼的海報內容，與民建聯的「長者福利一覽」一樣，內容沒有修改，完全是「搬字過紙」，故其後派同事於石籬邨內巡視，檢視「抄襲」海報張貼的情況，其間同事看到一名男子鬼崇地手持大量海報疑「毀屍滅迹」，該名男子正是林紹輝。

陳恒鑌稱對方卻反指自己遭跟蹤，故報警求助，形容是浪費警力，「如果想抄無問題，但應該要講番聲」，強調創作是同事的心血。他重申雖然不是大事情，但對方反咬人以及抹黑屬不能容許。他認為「大政黨如何管好人，紀委員需要正視」。他稱將會發公開信去信民主黨紀律委員會，要求該黨認真處理事件。

民建聯社區主任郭玲麗和張燁媚則強調，當晚巡視的同事「文質杉杉」，惟卻遭林紹輝大聲指罵，不能接受其態度。

圖中是民建聯製作的長者圖。(民建聯提供)

林紹輝承認錯誤：做了「民建聯低級錯誤」

林紹輝接受查詢時承認自己疏忽，他稱在1月22日收到朋友傳來該圖片，惟自己當下意識不足，未有無追查來源便刊登。至今早才發現做了「民建聯低級錯誤」，其後已立即撤換。他指昨晚12點遇到民建聯帶口罩人士跟蹤，「嚇死我，不停黎影住我」；他強調對方其實可以直接聯絡他，「無需要搵啲細，好似狗仔隊咁」，重申自己會吸收是次教訓。

民主黨紀委會成員劉慧卿則表示，暫時未有收到有關信件，亦未聽聞事件，稱若收到文件後該黨將開會討論，再決定下一步行動。