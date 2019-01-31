「源頭減人」是解決香港醫療問題的萬靈丹嗎？

自上周六（1月26日）多個醫生團體聯合舉行申訴大會後，社會上就如何改善香港醫療現況的問題，展開了一場大辯論。「01周報社論」早前指出，要從根本改善香港的醫療現況，政府大幅增加醫療資源投入，必不可少；而當務之急，莫過於增加醫生人手。短期內可透過引入外地醫生解香港燃眉之急，治本之道則在於開拓本地醫科生源、培訓和吸納頂尖教授，以及建設更多世界一流醫院。
不過，社會也有另一種聲音，認為問題關鍵不在供應，而在於「源頭減人」，特別將問題歸咎於每日150個單程證配額，部分觀點更認為經單程證來港的內地人士催化了本地人口老齡化，但其實不符事實。無疑，政府應制定清晰的人口政策，但如果社會將廢除單程證制度視為解決一切問題的萬靈丹，則恐怕會模糊焦點，更無助於解決實際醫療問題。
經單程證來港的內地人士多為「少壯生力軍」
事實上，根據政府數據，自2007年至2016年，經單程證來港的內地人士絕大多數均是44歲或以下的青壯年人口，在2007年的比例高達90.5%，其後雖然有所反覆，但比例大致上都維持在80%以上，只有2016年跌至77.2%。
至於55歲或以上的年齡組別當中，近年比例雖有所增多，由2007年的3.6%反覆升至近年5%至7%之間。不過根據政府統計處的本地人口數目及年齡結構數據，在2016年，本地65歲及以上長者比例已佔總人口17%。換言之，近年經單程證來港的內地人士，其年齡結構明顯較本地人口為之年輕，要說內地人士催化了本地人口老齡化，而進一步加重本地醫療負擔，實在是無根之論。
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2007年至2016年按年齡劃分的持單程證來港人數
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2007年
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2008年
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人數
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百分比
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人數
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百分比
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0-24歲
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13,581
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40.1%
|
16,292
|
39.2%
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25-44歲
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17,061
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50.4%
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21,402
|
51.4%
|
45-54歲
|
1,991
|
5.9%
|
2,628
|
6.3%
|
55歲或以上
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1,232
|
3.6%
|
1,288
|
3.1%
|
總數
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33,865
|
100%
|
41,610
|
100%
|
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2009年
|
2010年
|
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人數
|
百分比
|
人數
|
百分比
|
0-24歲
|
16,057
|
33.0%
|
14,374
|
33.7%
|
25-44歲
|
28,110
|
57.9%
|
23,803
|
55.8%
|
45-54歲
|
3,183
|
6.6%
|
3,172
|
7.4%
|
55歲或以上
|
1,237
|
2.5%
|
1,275
|
3.0%
|
總數
|
48,587
|
100%
|
42,624
|
100%
|
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2011年
|
2012年
|
|
人數
|
百分比
|
人數
|
百分比
|
0-24歲
|
13,177
|
30.4%
|
11,728
|
21.5%
|
25-44歲
|
24,701
|
56.9%
|
31,747
|
58.1%
|
45-54歲
|
4,075
|
9.4%
|
7,341
|
13.4%
|
55歲或以上
|
1,426
|
3.3%
|
3,830
|
7.0%
|
總數
|
43,379
|
100%
|
54,646
|
100%
|
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2013年
|
2014年
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人數
|
百分比
|
人數
|
百分比
|
0-24歲
|
11,586
|
25.7%
|
12,276
|
30.3%
|
25-44歲
|
25,346
|
56.3%
|
22,196
|
54.8%
|
45-54歲
|
4,890
|
10.9%
|
3,711
|
9.2%
|
55歲或以上
|
3,209
|
7.1%
|
2,313
|
5.7%
|
總數
|
45,031
|
100%
|
40,496
|
100%
|
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2015年
|
2016年
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人數
|
百分比
|
人數
|
百分比
|
0-24歲
|
11,705
|
30.5%
|
20,849
|
36.3%
|
25-44歲
|
20,039
|
52.3%
|
23,463
|
40.9%
|
45-54歲
|
4,336
|
11.3%
|
8,889
|
15.5%
|
55歲或以上
|
2,258
|
5.9%
|
4,186
|
7.3%
|
總數
|
38,338
|
100%
|
57,387
|
100%
當然，只要是人，不論是老人、成年人還是小朋友，都有醫療需要。但無可否認的是，長者確實是公營醫療服務的主要使用者，根據香港社區組織協會幹事彭鴻昌引述的數據，本港曾入院的病人當中近五成是55歲或以上長者。
經單程證來港的內地人士主要屬「少壯生力軍」，硬要說這些人導致本地醫療環境惡化，恐怕不盡公允。有部分論者更不惜散播「人口無限增長」論，彷彿只要150個單程證配額存在，每年就必定會有5.4萬人來港。但事實上，根據政府統計處的人口推算，未來單程證數字會逐漸減少，由2016年年中每日128人，至2026年年中及以後將減至每日100人。
統計處分析，過往中港婚姻大部份是香港男性和內地女性結婚，子女多在內地出生，故要申請單程證來港。不過，近年趨勢「逆轉」，更多港女北上和內地男結婚並在內地定居；另有部分人在港產子，子女毋須申請單程證，所以預料未來單程證數目減少。
話雖如此，可能仍然會有極端論者堅持認為「單程證必須死」，因為凡少一人就必定會少一分潛在醫療需求。但如果我們退一步思考，如果香港徹底廢除了單程證制度，將代表所有港人內地親屬都失去來港與家人在港團聚的選擇，基本人權受到剝奪，難道這就是我們樂見的嗎？如果將港人內地親屬的制度安排，比照現時港人非內地境外親屬所循的「受養人簽證」途徑，更沒有每日150個的「天花板」限制，對於現時反對單程證的人士來說，豈不更是適得其反？
鄭麗玲指出，不同照顧程度的院舍長者對空間需求不一，建議劃一提升到最低要求9.5平方米。（資料圖片）
擺脫單程證迷思 才能正確思考「源頭減人」
總而言之，思考如何「源頭減人」是正確的，但不應該只將焦點放在經單程證來港的內地人士。真正問題在於政府明明清楚知道本港的人口結構趨勢，而單程證制度也行之有年，但在過去20年香港只新增了兩間公立醫院，而政府在2016年宣布的十年醫院發展計劃中，新建醫院也只有區區一間，政府所投放的資源沒有與人口的客觀趨勢相適應，才是問題癥結，論者不宜倒果為因、削足適履。
在中短期措施方面，「01觀點」主張引入外地醫生。至於「源頭減人」方面，與其歸咎經單程證來港的內地人士，不如做好社會資源分配。舉例來說，有前線醫生反映現時迫在眉睫的問題，在於過年期間又會有大批老人迫爆醫院，他們大多數是從安老院舍經救護車送入急症室，而問題癥結又在於倘安老院舍人手、空間和設備不足，將很容易爆發流感，並在院友之間擴散。由此可見，香港的醫療問題與其他社會矛盾實環環相扣，雖梳理不易，但如果只將之歸因於單一現象，恐怕不無一葉障目的問題。