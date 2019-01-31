「源頭減人」是解決香港醫療問題的萬靈丹嗎？

自上周六（1月26日）多個醫生團體聯合舉行申訴大會後，社會上就如何改善香港醫療現況的問題，展開了一場大辯論。「01周報社論」早前指出，要從根本改善香港的醫療現況，政府大幅增加醫療資源投入，必不可少；而當務之急，莫過於增加醫生人手。短期內可透過引入外地醫生解香港燃眉之急，治本之道則在於開拓本地醫科生源、培訓和吸納頂尖教授，以及建設更多世界一流醫院。 不過，社會也有另一種聲音，認為問題關鍵不在供應，而在於「源頭減人」，特別將問題歸咎於每日150個單程證配額，部分觀點更認為經單程證來港的內地人士催化了本地人口老齡化，但其實不符事實。無疑，政府應制定清晰的人口政策，但如果社會將廢除單程證制度視為解決一切問題的萬靈丹，則恐怕會模糊焦點，更無助於解決實際醫療問題。

經單程證來港的內地人士多為「少壯生力軍」



事實上，根據政府數據，自2007年至2016年，經單程證來港的內地人士絕大多數均是44歲或以下的青壯年人口，在2007年的比例高達90.5%，其後雖然有所反覆，但比例大致上都維持在80%以上，只有2016年跌至77.2%。



至於55歲或以上的年齡組別當中，近年比例雖有所增多，由2007年的3.6%反覆升至近年5%至7%之間。不過根據政府統計處的本地人口數目及年齡結構數據，在2016年，本地65歲及以上長者比例已佔總人口17%。換言之，近年經單程證來港的內地人士，其年齡結構明顯較本地人口為之年輕，要說內地人士催化了本地人口老齡化，而進一步加重本地醫療負擔，實在是無根之論。

2007年至2016年按年齡劃分的持單程證來港人數 2007年 2008年 人數 百分比 人數 百分比 0-24歲 13,581 40.1% 16,292 39.2% 25-44歲 17,061 50.4% 21,402 51.4% 45-54歲 1,991 5.9% 2,628 6.3% 55歲或以上 1,232 3.6% 1,288 3.1% 總數 33,865 100% 41,610 100% 2009年 2010年 人數 百分比 人數 百分比 0-24歲 16,057 33.0% 14,374 33.7% 25-44歲 28,110 57.9% 23,803 55.8% 45-54歲 3,183 6.6% 3,172 7.4% 55歲或以上 1,237 2.5% 1,275 3.0% 總數 48,587 100% 42,624 100% 2011年 2012年 人數 百分比 人數 百分比 0-24歲 13,177 30.4% 11,728 21.5% 25-44歲 24,701 56.9% 31,747 58.1% 45-54歲 4,075 9.4% 7,341 13.4% 55歲或以上 1,426 3.3% 3,830 7.0% 總數 43,379 100% 54,646 100% 2013年 2014年 人數 百分比 人數 百分比 0-24歲 11,586 25.7% 12,276 30.3% 25-44歲 25,346 56.3% 22,196 54.8% 45-54歲 4,890 10.9% 3,711 9.2% 55歲或以上 3,209 7.1% 2,313 5.7% 總數 45,031 100% 40,496 100% 2015年 2016年 人數 百分比 人數 百分比 0-24歲 11,705 30.5% 20,849 36.3% 25-44歲 20,039 52.3% 23,463 40.9% 45-54歲 4,336 11.3% 8,889 15.5% 55歲或以上 2,258 5.9% 4,186 7.3% 總數 38,338 100% 57,387 100%

當然，只要是人，不論是老人、成年人還是小朋友，都有醫療需要。但無可否認的是，長者確實是公營醫療服務的主要使用者，根據香港社區組織協會幹事彭鴻昌引述的數據，本港曾入院的病人當中近五成是55歲或以上長者。

經單程證來港的內地人士主要屬「少壯生力軍」，硬要說這些人導致本地醫療環境惡化，恐怕不盡公允。有部分論者更不惜散播「人口無限增長」論，彷彿只要150個單程證配額存在，每年就必定會有5.4萬人來港。但事實上，根據政府統計處的人口推算，未來單程證數字會逐漸減少，由2016年年中每日128人，至2026年年中及以後將減至每日100人。

統計處分析，過往中港婚姻大部份是香港男性和內地女性結婚，子女多在內地出生，故要申請單程證來港。不過，近年趨勢「逆轉」，更多港女北上和內地男結婚並在內地定居；另有部分人在港產子，子女毋須申請單程證，所以預料未來單程證數目減少。

話雖如此，可能仍然會有極端論者堅持認為「單程證必須死」，因為凡少一人就必定會少一分潛在醫療需求。但如果我們退一步思考，如果香港徹底廢除了單程證制度，將代表所有港人內地親屬都失去來港與家人在港團聚的選擇，基本人權受到剝奪，難道這就是我們樂見的嗎？如果將港人內地親屬的制度安排，比照現時港人非內地境外親屬所循的「受養人簽證」途徑，更沒有每日150個的「天花板」限制，對於現時反對單程證的人士來說，豈不更是適得其反？

鄭麗玲指出，不同照顧程度的院舍長者對空間需求不一，建議劃一提升到最低要求9.5平方米。（資料圖片）

擺脫單程證迷思 才能正確思考「源頭減人」



總而言之，思考如何「源頭減人」是正確的，但不應該只將焦點放在經單程證來港的內地人士。真正問題在於政府明明清楚知道本港的人口結構趨勢，而單程證制度也行之有年，但在過去20年香港只新增了兩間公立醫院，而政府在2016年宣布的十年醫院發展計劃中，新建醫院也只有區區一間，政府所投放的資源沒有與人口的客觀趨勢相適應，才是問題癥結，論者不宜倒果為因、削足適履。



在中短期措施方面，「01觀點」主張引入外地醫生。至於「源頭減人」方面，與其歸咎經單程證來港的內地人士，不如做好社會資源分配。舉例來說，有前線醫生反映現時迫在眉睫的問題，在於過年期間又會有大批老人迫爆醫院，他們大多數是從安老院舍經救護車送入急症室，而問題癥結又在於倘安老院舍人手、空間和設備不足，將很容易爆發流感，並在院友之間擴散。由此可見，香港的醫療問題與其他社會矛盾實環環相扣，雖梳理不易，但如果只將之歸因於單一現象，恐怕不無一葉障目的問題。