特約自助洗衣店涉賬目不清　濫收行政費　苦主每月蝕逾萬元

近年出現不少自助洗衣店，當中有些是以特約經營的模式營運。有6名加盟同一間連鎖自助洗衣店的加盟商，今（2日）在經民聯立法會議員梁美芬的協助下召開記者會，控訴該連鎖集團賬目不清、濫收行政費用，以及未有履行提供支援服務等，令他們每月虧蝕逾萬元。

有加盟自助洗衣店的店主，控訴該自助洗衣店提供的賬目不清晰，濫收行政費用。（李奕鳴攝）

其中一名苦主阿寶（化名）指，目前的店鋪的營業額不足以支付所有開支，仍需要額外補貼逾萬元。（李奕鳴攝） 其中一名苦主阿寶(化名)，於1年前加盟，付了約30萬元加盟費後在九龍區開設店鋪。加盟初期，阿寶只簽署了一份得一頁的臨時合同，就需支付一半約10多萬的加盟費用。直到開業當天，阿寶才收到共8頁的正式合同，合約條文繁複且有部分不合理，阿寶希望經律師檢視後才簽署，惟授權商不允許。由於店鋪已準備就緒，如果不簽署合約則不能開業，他唯有迫於無奈簽約。除了每月繳交鋪租及水電費外，阿寶每月亦另需支付3000元的行政管理費用，包括機器保養，洗衣液費用等，以及為八達通系統供應商設備（POS）供款800元。 之後，阿寶每月初只收到2份簡單的賬目，一份只會顯示日期，收取洗衣及乾衣服務的金額及總數，但不會顯示所使用的機器及時間等其他數據。阿寶續指，你不會知道客人哪一部機器的習慣，亦不會知道旺市或淡市的時間。另一份則會顯示店鋪的收入，應扣減的費用，包括行政費及POS供款，剩下的金額才會轉賬予店主。 最令阿寶不滿是，去年7月曾試過有一天的營業數據是空白的，追問對方後都沒有理會，但實際上當天是「有人洗衫」的。



機器不時損壞無法營運 虧蝕逾萬元

阿寶又表示，店內的機器不時間歇性損壞，有客人表示未能做洗衣及乾衣，「剛開始，我們普通市民不懂得，以為是機器壞」，並向授權商要求派維修師傅維修，但當時維修師傅指沒有問題。其後阿寶私下找維修師傅維修，該師傅表示是機器安裝出現問題，包括安錯喉，但由於店鋪的設計是固定的，不能輕易更改喉管的位置，「基本上是無法繼續營運，但是每月仍然要繳交租金、行政管理費、POS費用，每月的支出不勝負荷，是貼錢幫他打工。」

阿寶目前的自助洗衣店營業額不足以支付所有開支，每月要倒貼逾萬元。但由於已簽訂5年合約，即使決定不繼續營運，仍需支付合約期內的每月行政管理費及POS供款。換言之，如店主決定在一年後結束營業，亦要支付（3000+800）x 12x 4，即約18萬港元。

阿寶曾嘗試經WhatsApp 及電郵聯絡對方，但對方都沒有回覆。

陳小姐（中）表示，在簽署臨時合同前店方曾口頭承諾，容許加盟的店主每日查詢店鋪的經營賬目。但她在開業之後曾向對方查詢經營賬目情況，卻得不到回應。（李奕鳴攝） 另一名苦主陳小姐亦遇到類相同的情況，她的店舖開設於港島區。陳小姐表示，在簽署臨時合同之前，對方曾口頭承諾，容許加盟的店主可以每日查詢店鋪的經營賬目。但在開業之後曾向對方查詢經營賬目，對方沒有回應，其後更表示，如要查詢賬目，每次需支付380元的費用。陳小姐稱，此項費用並不存在在合約內，「有甚麼理由自己店鋪不能查看自己的營運數據，流水賬甚麼都看不到。」

梁美芬表示，香港目前對特約經營的店鋪是「三不管」，不論是現有法例、制度及政策幾乎都是空白的。她解釋，即使就以上個案尋求消委會的協助，消委會亦以加盟店並非最終得到服務的人，不符合受保障對象，而未能保障加盟店；至於普通法是否適用，則視乎簽署的合約而定。她會協助加盟店與授權商調解，要求加盟店擁有查冊權，可以查詢店鋪的營業數據，亦能夠在不用打官司的情況，解決以上苦主的問題。她又認為政府不應將責任交予自由市場，應為特約經營模式進行立法，將商品說明條例的適用範圍擴大至特約經營的商戶；又建議並成立相關的機構，保障特約經營模式下的商戶。