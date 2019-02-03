【政壇諸事町】春節前夕　議員齊落區送禮　各具心思

臨近歲晚，一眾議員除了忙於各區擺街站寫揮春，為市民送上祝福，亦有議員會落區送禮。民建聯立法會議員柯創盛上月在黃大仙及觀塘向長者及基層家庭派發逾3萬個新春福袋，他指政府派錢派到芒市民怨聲載道，希望能為市民「添一點甜、多一份溫暖」。除了柯創盛外，九龍東立法會議員謝偉俊亦落區送福袋，民建聯立法會議員張國鈞更早早向堅尼地城的市民派發清潔包，讓他們趕及「年廿八洗邋遢」。



柯創盛在上月3日到29日於九龍東黃大仙及觀塘舉行近30場的《2019關愛行動》，向長者及基層家庭派發約35,000個新春福袋，估計有逾三萬個家庭受惠。對於政府「關愛共享計劃」派發4000元的程序複雜，引起市民不滿，他表示政府「有錢唔識駛，派錢都派到一窩粥，大家填表交表都交到一肚氣」，指既然政府「唔識做，咁就由柯仔(民建聯立法會議員柯創盛)來做吧!」，又指自己雖然財力有限，但誠意「搭夠」，希望能為大家「添一點甜、多一份溫暖」。

昨日（1日）謝偉俊亦聯同安泰邨社區主任林瑋合辦「愛社區關心行動」，向市民贈送福袋，希望人人豬年行大運。他在facebook上載了活動當天的照片，見到逾百袋黃色福袋砌成一個心型。上月尾，張國鈞亦趁「年廿八，洗邋遢」之前，向堅尼地城的市民贈送清潔包。另外，工聯會立法會議員何啟明亦在上個週末到彩虹邨為獨居長者送出年糕、米等賀年禮物，又幫助他們大掃除。

民建聯立法會議員李慧琼及區議員關浩洋，亦與香港崑崙仙宗道合辦《崑崙敬老送暖贈福袋》活動，向區內長者送贈福袋。另外，工聯會立法會議員何啟明亦在上個週末到彩虹邨為獨居長者送出年糕、米等賀年禮物，又幫助他們大掃除。