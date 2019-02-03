何君堯暗諷許智峯搶手機扮英雄　批民主派妖魔化《國歌法》

立法會議員何君堯今日（3日）於電台節目中，對民主派過去1年的行動大力批評，除了斥責民主派無理反對《一地兩檢》、《國歌法》等議案外，更點名批評早前被DQ的工黨劉小麗及立法會議員朱凱廸，在立法會宣誓儀式中做成笑柄；另又暗諷民主黨許智峯，搶奪政府人員手機是為了扮英雄。

何君堯出席香港電台節目《給香港的信》時表示，政府及立法會均在努力確保香港的穩定，惟民主派立法會議員並不合作。（資料圖片／盧翊銘攝）

何君堯出席香港電台節目《給香港的信》時表示，政府及立法會均在努力確保香港的穩定，惟民主派立法會議員並不合作。何君堯批評，民主派在許多情況下的行為不文明，包括將右派描繪為反派角色，並在在議會內舉行抗議活動，有劇本地拉布等。

何君堯又提到，有議員大膽盜竊，搶奪政府人員手機，暗諷許智峯扮英雄。他續指，事件引發了立法會對《議事規則》的重新審視，左派卻扮演受害者的角色，以言論自由受到威脅為由反對。何君堯認為，修改有關規則，只是為了精簡立法會的程序，防止左派進一步無理拖延。

何君堯又提到，有議員大膽盜竊，搶奪政府人員手機，暗諷許智峯扮英雄。（資料圖片／梁鵬威攝）

民主派要求調查UGL案 何君堯批是惡意伎倆

何君堯又提到，立法會議員理應負責照顧香港的利益，確保政府有效運作，民主派卻經常利用立法會作為推進其政治理念的平台。他以UGL案為例，批評民主派試圖強制對案件進行調查，挑戰律政司司長鄭若驊的檢控權，是在通過不合理及惡意的伎倆，濫用公共資源以追求政治利益。

他又指，於《廣深港高鐵(一地兩檢) 條例草案》的討論中，民主派指控建制支持草案，皆因承諾效忠全國人大常委會，卻忽略了高鐵加強基礎設施，便利內地與香港之間往返的好處。

對於劉小麗（圖）及朱凱廸、分別於九龍西立法會補選及村代表選舉被取消資格，何君堯直指是二人在立法會宣誓儀式中做成笑柄。（資料圖片／林若勤攝）

斥民主派將《國歌法》妖魔化 籲議員莫再作惡作劇

提及已於立法會通過首讀及二讀的《國歌條例草案》，何君堯認為條例並非用作扼殺香港人的言論或行動自由，指責民主派以毫無根據的指控反對有關草案。何君堯認為，對國歌的尊重是普世接受的規範，每個國家都會希望國民尊重自己的國歌，斥責民主派將《國歌法》妖魔化，將其與屈服於中國共產主義劃上等號。

對於劉小麗及朱凱廸、分別於九龍西立法會補選及村代表選舉被取消資格，何君堯直指是二人在立法會宣誓儀式中做成笑柄，未有承諾效忠香港特別行政區及遵守《基本法》，反而支持「香港獨立」和「自決」，不具備成為議員的資格。

何君堯續指，香港需要真正為福祉作出貢獻的立法會議員，議員不應再扮演無謂的惡作劇，危害香港的未來，要以開放的心態，參與公共政策的理性辯論，讓事情回到正軌。何君堯建議，民主派應審視過去的行為，在來年以更加文明的手法妥善履行他們的責任，以符合香港人的最佳利益，而非自身的利益。何君堯寄語所有立法會議員能團結一致，嘗試通過理性討論解決意見分歧，不要再進行無意義的文字遊戲。