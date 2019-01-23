【三隧分流】何君堯出橋解決塞車：是時候動腦筋起多條紅隧

被政府臨時撤回的三隧分流議案，原意希望透過增加紅隧和東隧的隧道費，同時減低西隧隧道費，以紓緩紅東隧擠塞問題。十多名小巴司機在立法會請願，建議三隧分流方案包括公共小巴，減收小巴的隧道費。 立法會議員何君堯今日（23日）在聆聽小巴司機訴求時，更為解決塞車問題獻新猶，指政府可參考港英政府過去興建「第二獅子山隧道」以滿足需求，加上中環及灣仔繞道亦已開通，他認為「係時候動動腦筋諗下起多條新嘅紅磡海底隧道」。

公共小巴車主司機協進總會十多人早上在立法會請願，高叫「西隧塞車，小巴司機冇飯開」。(彭毅詩攝)

公共小巴車主司機協進總會十多人早上在立法會請願，高叫「西隧塞車，小巴司機冇飯開」。

總會不滿政府的三隧分流方案豁免專營巴士的隧道費，公共小巴無份，總會認為，若現有的三隧方案通過，西隧將有大量車輛行駛，延長過隧道時間，西隧線小巴再難吸引乘客乘搭，以致小巴生意受損。總會要求政府將小巴納入分流方案，令西隧減收小巴隧道費，補償因塞車帶來的損失。

總會向多名立法會議員遞請願信，包括交通界易志明、民建聯劉國勳和自由黨邵家輝等。邵家輝說，自由黨一直支持三隧分流，希望政府能堅持方案，紓緩交通擠塞。而何君堯出席完在旁另一場請願後，亦順道聆聽小巴司機的訴求。

何君堯認同總會的訴求，發言時又表示市民關注交通擠塞的問題，他建議多建一條紅隧，解釋港英政府興建一條雙管獅子山隧道後，仍未能滿足需求，之後再在原有管道旁邊闢建新管道「第二獅子山隧道」。

他覺得同樣道理，紅隧為市民帶來巨大便利，而且政府盈餘豐厚，中環及灣仔繞道亦已開通，他建議是時候研究多建一條紅隧：「呢條隧道已經老化，當務之計，今天使用已經不能夠滿足，係時候動動腦筋諗下起多條新嘅紅磡海底隧道，好冇呀？」語畢獲請願人士拍手稱好。