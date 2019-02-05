以「野豬」形容「暴徒」　梁振英：香港還要有多少這樣「野豬」？

豬年將至，前特首、全國政協副主席梁振英亦非常關注野豬，他早前曾發表「野狗野貓會被人道毀滅，老鼠和曱甴會被毒殺，野豬為什麼有不同待遇？」的言論，引起熱議。 梁振英今(4日) 於facebook上發文，指《蘋果日報》副社長陳沛敏回覆因旺角騷亂而被判監七年的盧健民書信時，形容野豬是「勇住直前，無畏無懼」，藉此鼓勵對方。梁振英批評陳沛敏想得太高尚，更以「野豬」比喻為「暴亂」人士，直言「盧建民的暴亂情節，如果發生在歐美，他能夠活著寫賀年卡，算是命大了。」

前特首、全國政協副主席梁振英非常關注野豬問題，他早前曾發表「野狗野貓會被人道毀滅，老鼠和曱甴會被毒殺，野豬為什麼有不同待遇？」的言論。(資料圖片/陳永武攝)

《蘋果日報》副社長陳沛敏前日(2日) 在《蘋果日報》刊登向盧建民的回信，信中陳沛敏借「野豬」鼓勵服刑的他，形容野豬是勇住直前，無畏無懼，陳沛敏續稱「那野豬是甚麼呢？我想，就是不被馴化、不甘羈絆，自由自主，勇猛剛強，勇於突破規限，敢於開創新潮(難怪建制派議員和梁振英近期咬住野豬不放) 」，近期關注野豬的梁振英隨即在facebook反駁陳的言論。

他在文中指，自己在想「為什麼在獄中的是看蘋果的青年人，而不是蘋果人員的子弟？為什麼人家是『野豬』，自己的子弟選擇做『家豬』? 」他稱盧健民不是因示威遊行而入獄，是因為「暴亂」，是經過法庭的裁決，他強調「不參加暴亂就是『家豬』嗎？香港還要有多少這樣的『野豬』」，反駁陳沛敏對「野豬」的描述，又指參加旺角騷亂人士才是「野豬」。

梁振英續稱，香港野豬沒陳沛敏想像的高尚，「香港的野豬不是在垃圾筒覓食，就是有好事者非法餵飼，又或者偷食農民的蕃薯粟米」，而這樣的野豬在西方國家會被捕獵，他更指「盧建民的暴亂情節，如果發生在歐美，他能夠活著寫賀年卡，算是命大了。」

文尾梁振英又再次強調，「中國人生肖中的豬，不是野豬。明天開始是豬年，不是也不會是野豬年，請蘋果日報不要把更多的、人家的子弟野化。」