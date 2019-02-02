港大下週舉行旺角衝突三周年集會　冀還原真相　不排除邀梁振英

今年年初一旺角騷亂三周年，香港大學學生會將聯同中文大學學生會、「香港民族陣線」及「學生動源」將於下週五在港大校園內舉辦紀念集會。香港民族陣線召集人梁頌恆表示，過往社會對旺角事件感觀，在官方刻意扭曲之下，單方面認為是暴動，而忽略事件背後原因和本質，他指，希望透過在集會上播放事件當日片段及討論，還原事件真相，令社會更多地了解事件中被捕人士在社會運動上作出的貢獻。集會會包括演講和論壇環節，歡迎不同立場人士到場交流，被問及會否呼籲立場親建制人士，甚至前特首梁振英也前來交流時，港大學生會會長黃程鋒就表示，不排除該可能性。

香港民族陣線召集人梁頌恆表示，希望透過在集會上播放事件當日片段及討論，還原事件真相。（梁鵬威攝）

黃程鋒表示，旺角事件與六四事件、03年七一遊行等都一樣在本港社會運動及民主運動史上具有重要價值，但近年參與事件而入獄的人士逐漸淡出公眾視野，對事件的討論也日漸減少，希望藉集會提供一個討論平台，還原歷史真相，讓港人正視旺角年初一事件的意義和本質。至於屆時論壇及演講嘉賓，梁頌恆集會表示還在整理和邀約之中。

黃程鋒被問及會否忌諱在活動中談及港獨時，就認為大學是學術自由的地方，不會自我思想審查，但活動主題是旺角事件，不會刻意呼喊港獨口號，或發表港府立場言論，但他強調會尊重參與集會者有言論的自由。

黃程鋒表示，旺角事件與六四事件、03年七一遊行等都一樣在本港社會運動及民主運動史上具有重要價值。（梁鵬威攝）

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學生動源召集人鐘翰林則表示，今次集會以旺角衝突形容事件，是因為事發是為捍衛本地特色小販，並非為推翻政權，不希望濫用革命的字眼。至於在校園內宣傳，他就表示，首要任務不會是動員學生參與集會，第一步反而會讓中學生更多關注勇武抗爭，並對社會議題感興趣。