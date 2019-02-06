屈穎妍指張學友世界級演出靠中國市場　梁振英：點中當今問題核心

全國政協副主席、前特首梁振英向來熱衷於玩facebook，農曆新年期間亦不例外，大年初二（6日）中午又發帖文，今次就分享有建制派專欄作家屈穎妍的文章。屈在文中指，早前在香港謝幕的張學友馬拉松式世界巡迴演唱會屬世界級，而這個世界級演唱會建構於內地市場之上，因為「擔起這次巡迴演出二十五億港元票房的，主要是內地人」、「如沒有來自內地的龐大收入，團隊不會如此不惜工本設計出世界級演出」。 CY讀今日進一步演繹屈的文章指，「中國人口眾多，因此市場龐大……市場大就有機會致富，富就有條件強……為什麼有人要分裂中國？答案就在這裡。」

屈穎妍撰文，梁振英力撐，還參透出有人想要分裂中國的原因。（資料圖片）

屈穎妍在1月31日於「HKG報」發表網誌，大讚張學友巡迴演唱會最後一場，是她看過最精彩的演唱會，指張學友的造詣是神級不容置疑，「讓人驚喜的更是一幕幕亮麗舞蹈」；又感嘆「那張票蘊含了多少心血和投資。」

屈文以大半篇描述演唱會，指這個世界級水準演唱會，「讓我們看到中國市場的影響力。二百三十三場巡迴演出中，包括英、美、澳、日、法、泰、星、馬八個國家的海外場數共有二十五場，香港、澳門、台灣共六十四場，即是說，內地人消化了超過一半（一百四十四場）市場」。

屈穎妍分析，演唱會「不惜工本設計出世界級演出」，全靠內地人創造的這筆龐大收入，「從前的歌星在紅館開十幾場已經好巴閉，即使當年破紀錄的徐小鳳也只能唱四十三場。但十幾場的收入跟二百三十三場收入比較，你就會明白為甚麼後者一定比前者精彩」。她總結說，市場大令演唱會放膽投資，大膽嘗新，「就像張學友的這夜瑰麗，就是中國市場帶給香港觀眾的正面價值」。

梁振英今日在fb大讚屈穎妍的觀點，指文章「點中當今問題的核心」。他說，中國因人口多，市場大，才有機會富強，「演唱會如是，國家如是」，又暗示有人想分裂中國，「答案就在這裡」。