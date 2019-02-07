議員政黨FB人氣比併　蔣麗芸成民建聯「人氣王」　十大排名係……

民建聯早前在facebook專頁報喜，表示終止累積到4萬個「likes」。其實除了官方專頁，大部份議員本身都有開設facebook專頁儲人氣，而且普遍比政黨專頁更旺場。 在狗年結束之前，《香港01》統計了69名立法會議員及14個政黨的facebook追蹤人數，擁有更多年輕支持者的泛民在facebook無疑更具優勢，無論在議員個人排名或是政黨排名中都包攬三甲。但有趣的是，經常被年輕網民揶揄的民建聯蔣麗芸，原來網上人氣亦不俗，不止打入頭十位，更是民建聯的「人氣王」。 是次排名統計了58名議員的網上公開專頁的追蹤人數，餘下的11名議員沒有開設公開專頁，全部為功能組別的建制派議員。

關注動物權益的鄺俊宇，其facebook追隨者數量達21萬之多，是全體立會議員之冠。（鄺俊宇Facebook圖片）

所有地區直選議員及區議會功能組別的議員本身都有開設facebook專頁儲人氣，頭三甲是民主黨鄺俊宇、公民黨楊岳橋及朱凱廸，分別坐擁21萬、18萬及12萬名追蹤者。第四位是建制派代表、新民黨葉劉淑儀，她的Facebook專頁經營11年，有85227名追蹤者。

Ann姐成民建聯「人氣王」

令人出乎意料的是，經常被年輕網民揶揄的民建聯蔣麗芸成功殺入十大，擁有36907名追蹤者，是所有議員中排第九;建制派議員中排第二名;力壓所有民建聯黨友成為黨內「人氣王」。緊隨其後是民建聯周浩鼎，以700人之差排第十名。

經常孖咇落區的九西直選議員鄭泳舜及陳凱欣，兩人的facebook人氣亦是叮噹馬頭，分別是陳凱欣23188名追蹤者及鄭泳舜23153名追蹤者，數字幾乎一樣。但鄭泳舜的專頁已設立近3年，而陳凱欣的專頁僅成立6個月，可見阿欣的網上宣傳攻勢相當進取。

葉劉淑儀的facebook已累積了8萬5千個追隨者，在建制派議員屈首位。（葉劉淑儀Facebook）

衛生、醫學界議員 臉書少人關注

泛民議員中，出身專業界別的似乎普遍較「低調」，衛生服務界代表李國麟雖然多次就醫療議題公開發聲，但他的專頁只有640人追蹤，人氣倒數第六。全體議員中人氣包尾的是醫學界代表陳沛然，目前僅得160多名追蹤者，但他其實在去年11月尾才開設專頁。

楊岳橋的facebook擁有18萬追隨者，在全體立法會議員中僅次於鄺俊宇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政黨排名方面，民建聯在2010年開設專頁，營運近九年累積到4萬名追蹤者，在所有政黨中排第四，已屬建制政黨中最好成績。頭三位一如所料皆屬泛民政黨，分別是香港眾志(63,675追蹤者)、人民力量(54,603追蹤者)及民主黨(41,929追蹤者)。

議員個人專頁普遍更旺場

議員的個人專頁普遍比政黨專頁更旺場。部份在立法會佔席位較少的政黨尤其出現「紅人不紅政黨」的情況，例如新民黨的facebook僅有約5,500名追蹤者，但黨主席葉劉淑儀的個人專頁卻有超過85,000人追蹤，相差17倍。新民主同盟的專頁有約17,000名追蹤者，其召集人‎‎范國威的專頁有26,000人追蹤，足足多出5成。

有趣的是，社民連主席吳文遠的專頁則有16,000名追蹤者，被DQ議員格的「長毛」梁國雄專頁更有21萬名追蹤者，但社民連本身的政黨專頁只有約1,000人追蹤。