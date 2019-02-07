大南區補選提名期至2月21日　任期僅半年多　盤點「短命」議員

經民聯、西九新動力油尖旺區議員莊永燦因患癌，去年11月中逝世，享年66歲。選舉事務處早前公布因該選區議席出缺，將於3月24日舉行補選，明(8日)起開始接受提名。由於11月底將舉行區議會換屆選舉，換言之，補選當選者任期只有短短半年多。 然而，論「短命」議員還有以下幾位..........

由民主派取得共識出戰的李國權宣布參選大南區補選並收集提名。（羅君豪攝）

選舉事務處發言人今(7日) 宣布，大南區補選明日開始接受提名，至本月21日結束，獲提名人士須年滿21歲，緊接提名前三年通常在香港居住地方的選區選民，同時須得到十個已登記選民簽署。提名人士須於提名期內將提名表格和3000元選舉按金遞交至是次補選的選舉主任，而油尖旺民政事務專員已獲委任為這次的選舉主任。

發言人又指獲提名為候選人的資格、喪失獲提名為候選人及當選為民選議員資格，以及獲提名候選人須遵從的規定分別載列於《區議會條例》（第547章）第20、21及34條。

經民聯李思敏接受專訪時表示，自己本身為洪拳師傅，自認識師父莊永燦後逐漸投入地區工作，欣賞莊為人敢言，「(反)佔中、佔旺啦，佢真係走出嚟。」(資料圖片/彭毅詩攝)

截至目前為止，由民主派取得共識出戰該區的社區前進成員、註冊社工李國權已率先宣布參選，他表示由於社區前進並非資源豐厚的大黨，缺乏經費籌備選舉工程，只能依靠自費及向市民籌募，許多工作只能親力親為。對於他的潛在對手經民聯的李思敏，李國權則稱不會評論對手，會做好自己為主，認為自己較對手在區內服務時間較長，有信心爭取居民支持。

建制派方面，經民聯早前已開會決定，積極考慮派出曾出任莊永燦助選社區幹事的中國國術龍獅總會教練李思敏出戰，她在接受專訪時表示，自己本身為洪拳師傅，自認識師父莊永燦後逐漸投入地區工作，欣賞莊為人敢言，「(反)佔中、佔旺啦，佢真係走出嚟。」

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