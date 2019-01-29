區選前哨戰打響　大南補選社區前進李國權參選：紮根地區有信心

區議會換屆選舉將於今年底舉行，然而因經民聯區議員莊永燦逝世而觸發的油尖旺區議會大南選區補選，則率先於3月打響。 由民主派取得共識出戰該區的社區前進成員、註冊社工李國權今日（29日）正式宣布參選並收集提名。李國權表示，自己在區內默默耕耘兩年，但由於社區前進並非大黨，缺乏經費籌備選舉工程，只能依靠自費及向市民籌募，因此擔心選情。不過他就認為，相對於潛在對手，自己在區內工作時間更長，有信心在選戰中贏得居民支持。

由民主派取得共識出戰的李國權宣布參選大南區補選並收集提名。（羅君豪攝）

是次補選將於3月24日舉行，而報名期則由2月8日至21日。

社區前進召集人林兆彬表示，大南補選之戰對社區前進及民主派別具意義，因大南補選是社區前進第一戰，亦是2019年第一場選舉。他認為，重建社區民主一定要有心有力，稱讚李國權有決心，辭去正職深耕社區，為街坊服務亦有恆心，每日持之以恆，每週穩固地服務街坊，包括量血壓等大小事。他又指李國權非常勤力，很久沒有放假；同時又具組織力，在墟市、低收入等不同議題都曾組織街坊，能夠貼地不斷組織街坊，相信他能將街坊聲音帶入議會。

工黨前主席、社區前進成員胡穗珊則表示，自己作為大南居民，經常看到李國權早出晚歸相當勤力，「夜晚食宵夜見到佢巡，朝早返工又見到佢開街站」。她形容李紮根社區，親近街坊，有「暖男氣場」。

李國權被問及選情時，就認為由於社區前進並非資源豐厚的大黨，會有擔心，許多工作只能親力親為。不過，他認為今次自己能否擊敗建制派，視乎地區街坊參與，他又留意到過去建制派在該區票源穩定，要贏必須要獲得地區不同光譜街坊團結支持。

他又承認去年九龍西兩次立法會補選，民主派挫敗令支持民主派的市民灰心，但他就希望今次3.24補選，為民主派爭一口氣，又希望憑藉今次補選，驗證深耕細作的民主派地區工作者的工作成果，並加強年底區議會選舉的決心。

被問及個人優勢及會否認為潛在對手，曾表示曾在該區進行地區工作的經民聯李思敏是否空降時，他就表示不會評論對手，會以做好自己為主。他又認為，自己比對手在區內工作時間更長，有信心爭取居民支持。