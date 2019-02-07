【政壇諸事町】蔣麗芸新正頭向學生派豬　想同特首食飯都得？

民建聯立法會議員蔣麗芸（Ann姐）在年初三舉行新春團拜，今年Ann姐不再唱歌，而是大派豬仔。原來她準備了800多個豬仔錢罌，打算下周一（11日）落區派給九龍西學童，她亦會幫助部份學童達成新年願望。蔣麗芸更許下豪言，只要願望是有意義的，就算對方想和特首林鄭月娥吃飯，都會幫忙安排。

九龍西立法會議員蔣麗芸趁住豬年，特意訂製了800多個仔錢罌，打算落區派給小朋友。（林景輝攝）

Ann姐趁住豬年，特地訂製了800多個仔錢罌，打算落區派給小朋友，鼓勵他們培養儲蓄習慣。雖然錢罌是免費，但小朋友要先寫一封願望書，講述如何用儲蓄達成願望，才可以「領養」豬仔。

蔣麗芸說，集齊小朋友的願望後，會轉交給財政司司長陳茂波，她也會從中選出自己認為最有意義的願望，「Ann姐幫你願望成真！」有傳媒笑問萬一小朋友的願望是想和特首林鄭月娥吃飯？蔣麗芸即表示「我哋會盡量幫佢！」之後她醒目地補充，說活動主要對象是小朋友，萬一對方寫的願望是想買樓，民建聯只好送上更大的豬仔錢罌。

近月民生議題爭拗多，政府官員輪流出來撲火。蔣麗芸被問到覺得哪個問責官員做得最差，她想了一會，表示近來醫護人手問題的確是全城焦點，「但佢哋已經好辛苦，再話佢哋就好似好慘」。

那麼運房局局長陳帆表現又如何? 蔣麗芸即勞氣指沙中線紅磡站表格缺失一事離譜，至於會否引用《立法會（權力及特權）條例》調查，蔣麗芸斷言就算最後真要動用特權法，都會由民建聯自已提出，「反對派提出嘅所有嘢我都唔會支持」。

被問及2020年立法會九龍西選舉，建制派或有人滿之患，她希望民建聯派出自己及現任議員鄭泳舜（Vincent）兩隊競逐連任，而屆時Vincent將會是她的對手，因需要爭取同一票源。未知Ann姐是否提早擺明車馬，表明「落場無父子」呢？