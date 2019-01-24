林鄭約建制飯局擺「和頭酒」？　蔣麗芸：我哋好寬容

立法會原定今日（23日）討論「三隧分流」無約束力動議，政府於最後一刻緊急煞停，運輸及房屋局局長陳帆昨公布暫時撤回動議，主要原因皆因方案未能獲多數議員，包括建制派支持。 「三隧」風波暫時消停，即傳出特首林鄭月娥將陸續與建制派議員飯聚，以聯絡感情。民建聯蔣麗芸透露她與該黨飯聚日子約是年初十之前，蔣麗芸表示屆時不會再重提收緊長者綜援被「擺上枱」，她笑言：「唔會，事件已經過咗去，宜家要展望將來，我哋好寬容，『肚裡能撐船』。」

據悉林鄭月娥下周將陸續與建制不同板塊議員飯聚聯絡感情。（資料圖片/林若勤攝）

據知林鄭月娥下周將陸續跟建制不同板塊議員會面「聯絡感情」。蔣麗芸透露，林鄭將與民建聯飯聚，日子在年初十前，看民建聯成員能否坐成一圍枱。消息指，G6建制派議員將於下周一（28日）與林鄭飯聚，而謝偉俊及其他「單頭」議員會於2月14日情人節當日與林鄭月娥吃飯。

蔣麗芸稱屆時會提及醫護人手不足同罕有病藥物資助的問題。被問及會否再提收緊長者綜援被「擺上枱」，她笑言：「唔會，事件已經過咗去，宜家要展望將來，我哋好寬容，『肚裡能撐船』。」

署理行政長張建宗邀請民主派議員在星期四就收緊長者綜援一事見面。（資料圖片/張浩維攝）

民主派日前曾去信要求2月1日前與林鄭月娥會面，惟獲回覆指林太日程非常緊密，未能安排時間會面，結果被安排「降呢」見署理特首張建宗。

林鄭月娥月初出席立法會答問大會時，就收緊長者綜緩政策和議員針鋒相對。「議員批准論」令建制派硬吃一記悶棍，不少議員都感覺「被擺上台」，其後新民黨主席葉劉淑儀上節目公開呼籲特首與建制派議員修補關係。是次會面被視為林鄭釋出善意，對建制派擺「和頭酒」。