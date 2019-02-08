率先報名參加大南區補選　李國權：深耕細作才是改變社會的王道

經民聯、西九新動力油尖旺區議員莊永燦因患癌，去年11月中逝世，享年66歲。選舉事務處早前公布因該選區議席出缺，將於3月24日舉行補選，今(8日)起開始接受提名。 由民主派取得共識出戰該區的社區前進成員、註冊社工李國權早前宣布參選，今早（8日）到旺角政府合署報名參選。李國權稱，今天走到政府合署門口是經過很漫長的路，在經歷不同社會事件後明白，「在社區深耕細作才是改變社會的王道。」 對於他的潛在對手經民聯李思敏，他稱對其認識不多，不知道對方選舉策略，惟他相信兩方票源不是重疊，這次屬各自動員的對決。

李國權表示，對手的策略和資源差距都存在隱憂，對於勝算方面仍有保留。（黃寶瑩攝）

李國權今早（8日）前往旺角政府合署報名參選，立法會議員邵家臻、前立法會議員劉小麗及社區前進成員等亦有岀席「撐場」，眾人高呼「撐阿權」、「李國權當選」等口號。

社福立法會議員邵家臻表示，近日常說的是「誰大誰惡正確，誰窮誰老誰孭鑊」，「反對收緊長者綜援」，過去曾於長者綜援議題上曾和李國權合作，形容對方是他的老師，期望未來能夠繼續在有關議題上一同努力。

社區前進社區幹事林兆彬稱，今日為初四，傳統習俗是迎接財神，但「我們要迎接勝利之神」，他稱今年同樣是區議會換屆選舉，「要由年頭贏到年尾。」

民主動力召集人、東區區議員趙家賢表示，李國權如「做兩、三屆區議員」，清楚知道當區的問題所在，亦想辦法努力解決，他強調會盡力在地區層面做好協調工作。

李國權表示，今天走到政府合署門口是經過很漫長的路，早在2003年已於社區幫助街坊，能感受到在社區推動民主，改善社會是美好和重要之事。他認為經歷不同社會事件後明白，「在社區深耕細作才是改變社會的王道」，而作最底層社區工作就如播種一樣，未來將會於長者、衛生和交通議題上著墨。

李國權今早前往旺角政府合署報名參選，獲立法會議員邵家臻、前立法會議員劉小麗及社區前進成員等「撐場」。（黃寶瑩攝）

會簽署確認書 相信與對手票源不會重疊

李國權活動後稱，已收集74個提名，他稱在宣布參選後，多了街坊支持，惟對於勝算方面仍有保留，特別是在對手的策略和資源差距都存在隱憂。

被問到會否擔心被DQ，他稱「現時不知紅線伙喺邊」，只可如實反映狀況，強調會簽署確認書。對於他的潛在對手經民聯李思敏，他稱對其認識不多，不知道對方選舉策略，但這亦是不安的因素，因不清楚對方會如何動員建制派票源。惟他相信兩方票源不是重疊，這次屬各自動員的對決。