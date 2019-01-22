【浪費公帑】呈祥道飆車聲浪擾民　區議會擬花39萬研究「噪音」

香港有不少與住宅樓宇鄰近的大型行車天橋，交通噪音一直是重要問題，對居民日常生活造成滋擾。美孚一帶亦有多條大型交通幹道，近日區議會就呈祥道天橋的噪音問題，提出建議撥款39萬元的研究計劃，引起地區人士爭議。有意見認為研究費用不少，質疑如果要解決噪音問題，「研究」是否必須？還是將款項直接用作加建相關設施才最實際？

呈祥道交通繁忙，交通噪音對居民造成滋擾。(資料圖片)

市區屋苑經常因車輛高速駛過、以及深夜非法飆車時產生的噪音問題，令居民苦不堪言。近日，深水埗區議會就呈祥道天橋噪音問題進行討論，建議撥款39萬元，希望從工程技術層面，研究隔音屏障等改善措施的可行性。不過，因需要聘請私人公司作以上研究，引起了居民及地區人士猜疑。

伍月蘭認為，相比呈祥道天橋，葵涌道的問題更為嚴重。(伍月蘭FB圖片)

深水埗區區議員伍月蘭指，一般而言，地區道路如要加設隔音屏障，多是諮詢運輸署等政府部門的意見，少有在民間作出「研究」。「想解決問題，唔應該只係做研究，而且仲揀喺農曆新年期間做，車流量等等嘅數據根本就唔可以作準！」她表示，居民要的是可以實際解決問題的裝置，而非沒有結果的研究，又指區內有多個交通噪音黑點，包括葵涌道、龍翔道和呈祥道，而當中以葵涌道的投訴數字最多，認為問題持續多年，數十萬元的款項應用於實際建設隔音屏障，或針對飆車問題增加偵速器，並加強檢控違例飆車。

提出這項建議的深水埗區議會主席張永森則解釋，該處噪音問題已持續多年，不少居民都感到十分困擾，而早年亦已有討論，在該處加設隔音屏障，惟過去運輸署只表示該橋結構無法承受。張認為答案無法令人信服，並因過去曾多次向不同大學招標，作出相關研究，但一直無法成功，膠着多年才決定採用外界私人公司。他又指，即使研究結果最後判斷為無法加設隔音屏障，希望該公司能提出替代方案，解決居民之窘。