【政壇諸事町】議員新春去邊玩？　葉劉上廣州　區諾軒偕太太遊澳

農曆新年是家人共聚慶新禧的日子，一眾立法會議員亦把握機會，與家人外遊共享天倫之樂。區諾軒帶同妻子到澳洲旅遊，更發布甜蜜合照，羡煞旁人；自由黨鍾國斌則到埃及度假，無懼低溫於紅海浮潛；而何君堯便選擇去河內大嘆海鮮餐。 提起新年，自不然會聯想起新民黨葉劉淑儀，於2015年遭麒麟「撞飛」的一幕。今年初二（6日）葉劉重遊舊地，到車公廟求籤後便直上廣州，究竟所為何事呢？

提起新年，自不然會聯想起新民黨葉劉淑儀，於2015年遭麒麟「撞飛」的一幕。（資料圖片）

葉劉與Mr. Loic Thomas合照。（葉劉淑儀facebook） 今年初二（6日）葉劉就「不計前嫌」，到車公廟為香港及沙田求籤，更重遇當年舞麒麟撞到自己的謝立元師傅。原來事後葉劉馬不停蹄，立刻乘搭直通車前往廣州，向年事已高、不良於行的舅舅及舅母拜年，更形容對方見自己登門探訪，十分高興。 而到了晚上，葉劉入住廣州麗斯卡爾頓酒店，更認識了該酒店的餐飲總監Mr. Loic Thomas。葉劉引述Thomas指，曾於香港四季酒店工作多年，十分喜歡香港，很開心能夠於廣州招待來自香港的客人。葉劉亦與對方在酒店大堂拍照留念，非常親切。



區諾軒旅行途中亦不忘放閃。（區諾軒instagram截圖） 區諾軒就選擇到澳洲塔斯馬尼亞避寒，飛到朗塞斯頓及里奇蒙等小鎮親親大自然。除了到訪酒杯灣及辛普森灣大嘆陽光與海灘外，亦乘坐了纜車欣賞岩石峽谷及天然瀑布。區諾軒笑指年三十最好莫過於如當地人一樣，躺在瀑布旁的大岩石上賣懶，非常寫意。與太太把臂同遊的他，更在instagram上大方曬合照，認真恩愛，更留言反問「這算是放閃嗎」，叫一眾「單身狗」情何以堪呢？

鍾國斌於紅海潛水。（鍾國斌facebook） 自由黨鍾國斌雖然將近花甲之年，但仍舊精力充沛，跑到埃及紅海浮潛。鍾國斌自言曾看過講述摩西分開紅海、帶領猶太人離開埃及的卡通片《埃及王子》，所以要落水感受一番。鍾國斌大讚海水好清好靚，但就凍了些少，形容上水的一刻都幾「甘」！除此之外，鍾國斌亦乘坐遊輪欣賞尼羅河畔的景色，看來心情大好。

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何君堯在河內亦不忘拍片與網民分享。（何君堯facebook截圖）

何君堯則於年三十至年初三到越南河內過年，形容自己住在小街裡的小酒店，穿梭胡同裡的小攤檔，吃了一頓豐富的海鮮餐，承惠265萬越南盾（約港幣896元)，可見衣食住行中，何君堯對食更為執著呢。