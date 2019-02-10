【政壇諸事町】毓民棟篤笑　曾鈺成拍片揭他曾被林鄭拒碰杯　

前立法會議員黃毓民在本周末一連兩日在九龍灣國際展貿中心舉行「我講故我在」棟篤串。毓民於今晚尾場笑言，自己超過60歲但失業，因不願被侮辱，寧願開棟篤笑有錢賺。另外，黃毓民邀請的嘉賓、前立法會主席曾鈺成在短片中透露，黃毓民曾在酒會中希望與特首林鄭月娥碰杯，但被林鄭拒絕，林鄭更向其稱「我係唔會同你飲嘅」，因毓民曾鬧她「相由心生」。

石禮謙（左二）、馬時亨（中）亦是觀眾之一。（林景輝攝）

港鐵主席馬時亨、經民聯立法會議員石禮謙、曾參與去年11月立法會補選的前民協立法會議員馮檢基、前立法會議員張國柱、游蕙禎及男友、前民族黨召集人陳浩天、前全國政協委員劉夢熊等到場觀看。他調侃馬時亨「你ok嗎？你ok我就ok」。藝人杜汶澤則擔任特別嘉賓，更改篇《女校男生》成《最鬧男生》高歌一曲。

立法會前主席曾鈺成因外遊未能出席，但他拍了短片，指當毓民拉布時，所有立法會議員的司機在休息室均細心聆聽。他在片中又透露，毓民曾在酒會上希望與林鄭碰杯，但被林鄭拒絕，她更稱「我係唔會同你飲嘅」，因毓民曾鬧她「相由心生」。

曾鈺成又稱，如與毓民搞棟篤笑會被黨友責罵，反建議與他作辯論，辯題是「林鄭究竟是愈來愈靚、還是愈來愈醜」。

黃毓民在台上又稱，應找已退休的長和系前主席李嘉誠當代言人，推廣提高長者綜援申領年齡，因李嘉誠工作至90歲才退休。

他又談及自己早前被控在立法會普通襲擊前特首梁振英，透露在上訴時，曾向3名資深大律師及一名大律師尋求法律意見，只有一人願意為他就刑期提出上訴，「但索價100萬元」。他遂與太太商量，太太直言「100萬元？咁你坐咗佢啦！」最後他自行抗辯並上訴得直，推翻定罪。