【政壇諸事町】求籤冇造假　劉業強：求之前96支籤攤晒出嚟

鄉議局主席劉業強於大年初二為香港求得86號中籤，社會除了關注來年香港運勢，亦關注籤支是否被篩選。劉業強今午（10日）出席在沙田馬場舉行的鄉議局盃時向傳媒表示，求籤前「96支籤攤晒出嚟才放入筒」，更展示96支籤相片以作證明。

劉業強（圖中站立者）今午（10日）出席在沙田馬場舉行的鄉議局盃。（林景輝攝）

劉業強今年是第4年以鄉議局主席身份替香港求籤，籤文為「石田為業喜非常， 畫餅將來未見香； 怎曉田耕耘不得， 那知餅食不充腸」， 解曰：出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂。

劉業強對此則有其獨到解讀，認為意味香港需要發展土地，中短期透過發展農地，而長遠則需要填海，其中明日大嶼是個願景，需要開始行第一步。被問及有傳媒翻查多年解籤師傅解讀，無論籤號不同，均稱港人需要團結，他則稱「大道理不變」。

至於由鄉議局主席求籤的習俗，劉業強認為「傳統值得繼續」，對於被指是否求籤前抽走所有下籤，他強調「96支籤攤晒出嚟才放入筒」，更展示96支籤相片以作證明。

今年正值村代表選舉、鄉事委員會及鄉議局換屆年，劉業強稱會積極考慮尋求連任屯門鄉事委員會主席，至於鄉議局主席則未有表明意向。他又稱雖然鄉議局需要年輕化，但鄉委會及鄉議局均是由選舉產生，並非欽點。

劉業強早前在立法會提出野豬問題，雖然今年肖豬，但他對野豬亳不客氣，續稱有93歲村民在家與野豬搏鬥，認為有需要再次成立狩獵隊處理問題。