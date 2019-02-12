中聯辦稱以作風建設推動香港工作：構建新型政商關係

中聯辦主任王志民日前召開領導班子會議，傳遞學習中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定，亦談到全面推進香港「一國兩制」實踐的五個方面，包括繼續深入學習貫徹國家主席習近平新時代中國特色社會主義和黨的19大精神、進一步發揮領導幹部的表率示範作用、以釘釘子精神整治「四風」問題，清新政商關係、圍繞新時代香港工作的新要求，以及建立健全長效機制，推動作風建設不斷取得新成效。

中聯辦主任王志民日前召開領導班子會議，傳遞學習中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定。（資料圖片/張浩維攝）

會議由中聯辦主任王志民主持，出席者包括外交部駐港特派員公署特派員謝鋒，中聯辦副主任楊建平、楊健、仇鴻、陳冬、譚鐵牛、何靖，駐港中資企業負責人李建紅、萬敏、羅熹、高迎欣、黃小峰等。

「四風」是指形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風。會議上強調，作風建設永遠在路上，中央駐港機構必須牢記習近平的殷切期望和糾正「四風」不能止步，以作風建設的新進展推動香港工作的新發展，不斷鞏固發展香港持續穩中向好態勢。

會議上又提到，要全面推動「一國兩制」行穩致遠須抓好五大方面，包括要繼續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，推動黨員幹部把改作風轉作風內化為價值追求、外化為行動自覺；進一步發揮領導幹部的表率示範作用，守住初心，激發正能量；以釘釘子精神整治「四風」問題，力著力構建「親、清」新型政商關係；圍繞新時代香港工作的新要求，堅持嚴管和厚愛相結合，盡責提供舞台、創造條件，以及建立健全長效機制，推動作風建設不斷取得新成效。

會議中又引述中外媒體報導，指中央的「八項規定」獲得海外關注和讚揚，形容規定是「雷打不動、風吹不倒的定海神針」。