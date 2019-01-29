中聯辦新春酒會　王志民邀全體議員團拜：「食下飯，傾下偈」

臨近歲晚，中聯辦今（29日）舉行新春酒會，中聯辦主任王志民致辭時，邀請特區政府和社會各界，包括全體立法會議員，到中聯辦春茗團拜，又以廣東話說「食下飯，傾下偈」。不過，被問到怎樣看待民主派議員不出席，他則以廣東話回答「新年好」便離開。

中聯辦於會展舉行新春酒會，歷任行政長官皆有出席。（余俊亮攝）

中聯辦於會展舉行新春酒會，並邀請社會各界約4000人出席，歷任行政長官皆有出席，包括行政長官林鄭月娥、全國政協副主席、前行政長官梁振英及董建華，以及剛刑滿出獄的前行政長官曾蔭權。

出席酒會的政府官員包括政務司司長陳茂波、食物及衛生局局長陳肇始、和勞工及福利局局長羅致光。而出席的政界人士包括自由黨榮譽主席田北俊，及工聯會立法會議員何啟明等。

王志民在致辭時指，重申中聯辦不神秘，指在新一年「中聯辦開放的大門會越開越大」，邀請特區政府和社會各界，包括全體立法會議員，到中聯辦春茗團拜，又以廣東話說邀請他們「食下飯，傾下偈」。當記者追問如何看待民主派議員不出席，他則以廣東話回答「新年好」便離開。

剛刑滿出獄的前行政長官曾蔭權偕太太鮑笑薇出席酒會。（余俊亮攝）

他致辭時表示，2018年是香港社會形勢發生明顯積極變化，是「風更清，氣更正，人心更齊」的一年。他指，十九大、全國兩會、以及國家憲法宣傳和國家安全教育等「中央聲音，國家議題」在香港社會引起廣泛關注和熱烈反響，又引用國家主席習近平會見香港及澳門改革開放40週年訪問團時的講話，指強烈感召廣大香港市民「求和諧、求發展、求穩定」和「經濟優先、民生優先、建設優先」日益成為社會各界共識和主流意見。

他讚揚林鄭月娥帶領特區政府，堅定維護「一國兩制」、國家《憲法》和《基本法》，指她依法施政和管治成效好，又讚揚特別行政區立法及司法機構，依法履職盡責，為維護特區憲制秩序、弘揚愛國精神作出了重要的貢獻。

酒會上播出國家主席習近平講話片段。（余俊亮攝）

他又表示，香港社會積極參與共建「一帶一路」和「粵港澳大灣區」建設，融入國家發展大局態勢好，指林鄭月娥第一次以小組成員身份參加國家戰略實施領導小組，彰顯中央高度重視港澳在大灣區建設中的地位和作用。