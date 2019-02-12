【拖篋棄屍。拆局】港台「引渡」開先例　為何獲北京首肯？

本港少女潘曉穎一年前與男友陳同佳赴台北共度情人節，期間懷疑遭男友在當地殺害棄屍草叢，男方隨即逃返香港。外界一直關注香港及台灣無簽訂互相引渡逃犯協議，疑犯或可逃避法律制裁，事件至今一年或有新突破，保安局今（12日）提出修訂法例，堵塞漏洞。 外界憂慮，會否為港台「引渡」開先例，但有政界中人透露，事件發生至今，受害家屬一直敦促當局處理相關問題，更多次向特首林鄭月娥求助，故林鄭多次與內地相關部門討論，加上台灣方面亦有表達「引渡」嫌疑人的意願，最終成功遊說中央，由港府修例以個案形式作單次個案移交安排。

保安局今遞交到立法會的文件指，有關建議是以個案形式，根據《逃犯條例》作單次個案移交安排，與一般性的長期移交安排區分。（資料圖片）

保安局今提交立法會保安事務委員會的文件指出，礙於現行的《刑事事宜相互法律協助條例》和《逃犯條例》的局限，當局無法就懷疑殺人罪將嫌疑人移送至台灣接受審訊的請求，但由於事件引起社會極大關注，故當局檢討有關條例後，將盡快修訂，以堵塞漏洞。

不過，外界仍關注他日如涉及政治的罪行，會否亦可相關處理。據保安局遞交的文件指，有關建議是以個案形式，根據《逃犯條例》作單次個案移交安排，與一般性的長期移交安排區分。

該名政界中人亦解釋指，因事件引起社會極大關注，加上台灣方面亦有「引渡」意願，故北京方面亦同意港府修例處理的做法。他又認為，今次事件是因謀殺而起，而謀殺罪在兩地法律均屬犯罪，經特首作出證明書提供基礎，啟動處理臨時拘捕及移交的請求後，可以「個案」形式作單次「引渡」處理，但強調他日如涉及政治的罪行則不會以此方式處理，「因香港可根據法定程序，包括經法院批准後，才能移交逃犯」。