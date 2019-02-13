元朗17億天價天橋勢削價　政府同步招標冀改設計　爭取財委會放行

元朗17億天價天橋一直備受爭議，有意見認為造價過高，建測規園界立法會議員謝偉詮更批評，天橋設計與「免除不必要石屎結構，保護城市景觀」的世界潮流相違背。 運輸及房屋局近期就去信立法會財委會，表示會在財會批准撥款前同步招標，希望可「降低造價和優化設計」，減少對元朗明渠、周邊環境和城市空間的影響，招標有初步結果後，會重上財會申請撥款。 謝偉銓表示，政府透過同步招標推動項目，某程度回應了社會及建測規園界意見，望政府能給予投標者最大空間，讓其提出其他造價較低、負面影響較少、而又能有效解決區內交通問題的替代方案。

謝偉銓表示，政府透過同步招標推動項目，某程度回應了社會及建測規園界意見，望政府能給予投標者最大空間，讓其提出其他造價較低、負面影響較少、而又能有效解決區內交通問題的替代方案。（資料圖片/余俊亮攝）

全長540米、元朗連接西鐵朗屏站至教育路以南的高架行人天橋原預計造價17億元，項目原定去年10月立法會復會時重上財會審批，惟在一片反對聲中，項目當時被政府抽起。

運輸及房屋局去信立法會時就指，局方計劃短期內就項目同步招標，並在向財委會申請撥款前，掌握最近期市場價格，「務求更準確地估算擬議工程項目的造價，待有更準確的造價估算後」，才把項目撥款申請提交財委會。

現時反對工程的人士中，部分是不滿工程造價太高，政府如今在向立法會「闖關」前招標， 且講明「務求更準確地估價」，意味着招標後的造價會低於17億元。

一名關注事件人士指，政府之前在元朗高架行人天橋項目上「箍票」困難，因謝偉銓跟隨業界反對，且獲六人組「G6」支持，加上部分獨立議員如何君堯、謝偉俊等亦持保留態度，「如果工程造價在招標後降低2、3億元，建制派議員如G6等便很大可或會轉軚支持。」而謝偉銓的主要針對點不是造價，而是不滿大橋設計，最終可能仍會投反對票，但屆時已不影響大局。

謝偉銓表示，會繼續密切跟進有關發展，並與業界內各個專業學會及會員保持溝通；又指，會視乎同步招標結果，包括能否顯著降低天橋造價，以及真正減少對元朗明渠、周邊環境、通風、採光和城市空間等各方面的影響，再決定最終的投票立場。