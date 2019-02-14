【專訪】收緊長者綜援　劉慧卿批前黨友羅致光：做得差、自以為是

政府今月起將長者綜援年齡門檻由60提高至65歲，引起社會廣泛不滿，雖然其後特首林鄭「讓步」，發放1060元補貼予受影響的60至65歲長者，同時暫緩對不參與就業支援計劃人士扣除200元的懲罰安排，但仍引起外界極大爭議。 民主黨前主席劉慧卿接受《香港01》專訪時，狠批前黨友羅致光在處理此事上「做得差」，特別是提出「長者120歲論」及扣除200元屬「象徵式懲罰」上，自以是「精英」、「好聰明、智商好高」；又認為高官的心態是「覺得自己最叻、最知，其他人全部都係蠢材」。

劉慧卿認為，現時全球長者平均壽命都在提升，部分國家亦會有延遲退休年齡及退休金的政策，但會有相應配套，反觀香港則「咩都無」。（羅君豪攝）

智商160、有民主黨「大腦」之稱的羅致光，2017年退黨加入林鄭班子，但未退黨前，與該黨的主流立場已迴異不同，例如2015年政改方案前，羅就認為該黨應就方案提出修定，此番言論就引來時任黨主席劉慧卿不滿，明言「羅致光不代表民主黨」。

而政府今月宣布將長者綜援年齡門檻由60歲增至65歲，是羅致光的「政績」之一，但就惹來社會廣泛不滿，認為此政策是「蝦老人家」。現時已退下火線的劉慧卿提起羅致光時坦言，與對方不是太熟，因自己擔任議員時，羅已無參與太多黨務，亦無太多機會互動；但認為對方在處理此事上「做得差」，自以為「好聰明、智商好高」，而事件不止民主派反感，更聽到不少建制派亦感不悅，因會影響到他們在區議會選舉的選情。

林鄭要擺脫「精英主義」？劉：「係香港都有人叫你謙虛啲啦」

劉慧卿續指，現時全球長者平均壽命都在提升，部分國家亦會有延遲退休年齡及退休金的政策，但會有相應配套，反觀香港則「咩都無」，坦言不少大公司職員到五十多歲、六十歲已經要退休，六十歲人士難再找工作。

對於政府原有意對不參與就業支援計劃人士扣除200元的懲罰安排，政務司司長張建宗解釋是鼓勵長者「站起來」，而羅致光稱則稱扣減200元是「象徵式懲罰」。劉慧卿批評現屆政府「無智慧，亦唔肯同議會和公民社會傾」，心態上「覺得自己最叻、最知，其他人全部都係蠢材」；又狠批林鄭自言於瑞士外遊時學會要擺脫「精英主義」，「係香港都有人叫你謙虛啲啦，係咪個邊西人講嘢好聽啲呢？」

劉慧卿強調，香港在一國兩制之下，人身安全、人身自由與內地不同，若與內地變得一式一樣就會「好大件事」。（羅君豪攝）

此外，近日保安局擬修例，針對本港少女潘曉穎一年前與男友陳同佳赴台北共度情人節，期間懷疑遭男友在當地殺害棄屍草叢，男方隨即潛逃折返香港，由於案件並非在本港司法管轄區發生，警方無法以謀殺罪將將嫌犯繩之於法，故如修例後，本港可就今次事件一次性引渡疑犯。同時，不少民主派憂慮先例一開，日後或令在港的政治犯，有機會被引渡回內地受審。

劉慧卿亦認為，有關修例建議是衝擊本港法治，因過往本港與其他國家亦有討論移交逃犯的協議，但「有啲做到，有啲做唔到，做唔到係因為大家基本嘅嘢唔同，如移交後係咪會獲得公平審訊、係咪唔會有死刑，兩邊係咪有相同嘅處罰？」，強調過往因兩地法治制度不同而不能有協議，現在卻稱「唔緊要，逐單傾」，自己對此深感憂慮。

修例建議衝擊法治 劉慧卿：「整咗個大窿」

她認為，現時修例以「一次性個案」審批是「整咗個大窿」，「開咗呢道門成個法治就好大獲，呢個走嚟話移交甲、果個又話移交乙」；又認為現行安排下，須經立法會審議並通過附屬法例，政府今次修例則建議刪去立法會的角色，由特首取代，並交至法庭作審批，是給予法庭壓力，「法庭按咩去決定？」。

對於有建議指只將條例擴展至台灣，她稱即使只擴至台灣都要「小心去諗」，「咁樣係咪之前按協議既做法瓦解咗？」，重申制度不同「唔可以移交個人過去，基本權利都保障唔到架嘛」，強調香港在一國兩制之下，人身安全、人身自由與內地不同，若與內地變得一式一樣就會「好大件事」。