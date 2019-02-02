【收緊長者綜援】張建宗：日後推新政策　當自己是基層弱勢出發

政府從今天開始收緊長者領取綜援的資格，從60歲提升至65歲。政務司司長張建宗今早（2日）出席電台節目時表示，強調政策的理念是釋放「少老」勞動力，沒有刁難長者的用意，如長者有意欲工作，政府會有配套設施支援，是雙贏的局面。他續指，日後推行民生政策時，會考慮落實的細節及全面檢視，在用家的角度出發，「作現實測試」，以及加強與政黨的溝通。

張建宗表示，日後會全面檢視及考慮民生政策的落實細節，從用家角度出發。（資料圖片）

張建宗出席商台節目《政經星期六》時，強調收緊長者綜援資格並沒有刁難長者的用意，如長者有困難及足夠理由，不會強迫他們工作。他又提及「關愛共享計劃」派發4000元一事，涉及稅項等複雜事項，一般市民未必能即時掌握，指正在領取社會福利的現金援助，例如長者津貼的長者，政府早已補足4000元的差額，但由於資訊不足，令他們仍然去領取表格。他認為雖然政府政策清晰，但解說不足。

日後新推政策 當自己是基層弱勢市民，可以如何取得服務

他指出，以往是由政務司司長領導的政策委員會釐定民生政策的定位，日後在處理大型民生政策或跨局合作的項目時，會考慮落實的細節及全面檢視，在用家的角度出發，「作現實測試」，以及加強與政黨的溝通，確保已經理順落實政策的過程，「在落地之前，政策很清晰了，我們要去目標，到快要到埗時，不要出事。」他又透露政府不久會推出新政策，會「當自己是基層弱勢市民，可以如何取得服務作為出發點」。至於新服務的內容如何，張建宗就表示大家稍後就會知道。

張建宗又表示，不要被收緊長者領取綜援的資格及派發4000元一事，誤以為政府的管治出現問題，指過去政府的施政報告中有不少突破性的政策，包括取消強積金對沖、增加男士侍產假，以及將中小學教師學位化等。