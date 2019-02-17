傳退休後轉戰區選　前警察協會主席陳祖光澄清：我唔係個類人囉

區議會選舉年底舉行，早前政界有傳言指，新民黨葉劉淑儀有意出戰區選，冀取得「入場卷」劍指2020年立法會大選「超級區議會」議席，又指她有意安排將於下月退休的香港警察員佐級協會前主席陳祖光，以新民黨的名義出戰觀塘區的區議會選舉，以擴展「樁腳」。 不過，陳祖光今出席活動時否認傳聞，「我可以實牙實齒話你知，我唔係個類人囉」，又自言加入任何一個政黨都會被標籤。至於傳聞有政黨向他招手，陳祖光坦承「有人傾過偈，但我無承諾過任何政黨」，又不排除日後有合作可能。至於「傾偈」對象是否新民黨主席葉劉淑儀， 陳連聲否認，「無無無，葉太真係無邀請我，大家交換意見就有。」

香港警察員佐級協會前主席陳祖光出席民建聯沙田區新春團拜時，澄清參加區選的傳聞。（吳倬安攝）

陳祖光稱，自己尚有一個月才正式退休，原本計劃是真的要退休，「和太太四圍去行吓，或者做一些自己想做的事」，又說自己以前的心願是幫小朋友補習，或者去教中文。但臨近退休又開始反思，自己是否有能力為社區做事，但他強調這些想法是很初步，「完全無任何實踐計劃，可能等退休先囉」。

「政黨已經擺晒位，邊有位啫?」

陳祖光又表示，自己認識不少立法會議員和區議員，「佢哋工作唔容易，我自己由頭到尾都唔係呢一『範』，無諗過」但就有考慮退休後繼續為警隊同業爭取福利，強調真的沒有打算從政，「而且佢哋政黨已經擺晒位，邊有位啫?」；又指，做議員有其制肘，反而作「自由人」出來評論事件更輕鬆，「講嘢唔需要就任何人，唔需要就任何政黨」。

近年政治環境惡劣，警務人員尤其容易成為輿論對象，莫非因為這個原因，所以陳祖光拒入熱廚房? 他則大方指不怕有人針對警察，「除了讓市民知道警察工作外，警察本身亦應知道要做得好。」