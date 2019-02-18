【移交逃犯】中港引渡靠法庭把關？　楊岳橋：只看表面證供難保障

保安局早前提出修例，容許香港與中國其他地區交換逃犯，以便將在台灣涉嫌謀殺案的一名港人移交台灣受審，惟修例被質疑會開先例令，在港政治犯有機會被引渡回中國大陸。事件其中一個爭議點，是修例後，倘若出現中國大陸與香港間引渡個案，本港法庭能否把關，確保有關人士不會因為政治原因被移交大陸，及能否有足夠人權保障，獲得公平審訊。 公民黨立法會議員楊岳橋《千禧年代》時就質疑，法庭能夠把關的說法是混淆視聽，因現時法庭處理引渡案時的實際操作，只會審視案件中控方提出的表面證供，一旦成立即會批准移交，不會亦無法如一般法庭審訊般考慮讓辯方盤問證人及考慮合理疑點。

楊岳橋指，法庭能夠把關的說法是混淆視聽。（資料圖片/羅君豪攝）

民建聯立法會議員周浩鼎出席同一個電台節目時，再次提出中港引渡個案可依靠「法庭把關」確保被申請引渡人士能夠得到公平審訊，又指，反對修例及認為修例後，會令日後被引渡人人士面臨不公平審訊的說法，是不信任本港司法制度，「係對香港司法制度嘅侮辱」。

楊岳橋則立即質疑對方說法沒有考慮「現實上法庭處理移交逃犯申請的情況」，他解釋，法庭處理引渡案時，只能夠審視要求引渡地區的控方遞交的相片、文件等資料，一旦審視有關「證據」後，認為表面證供成立，便沒有理由不批准引渡。

楊岳橋又指，計算本港擁有司法獨立，亦無法消除憂慮，因法庭處理引渡案時，不會考慮不在場證據等合理疑點，也不可能讓辯方盤問證人來推翻控方證供。

周浩鼎指，反對修例及認為修例後，會令日後被引渡人人士面臨不公平審訊的說法，是不信任本港司法制度，「係對香港司法制度嘅侮辱」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

二人就有關問題在節目中唇槍舌劍，周浩鼎就引用英國與台灣間的印度案例，指英國法庭處理引渡時，亦有考慮台灣的監獄環境，表示普通法制度地區在引渡犯人到其他地區時，有足夠保障。

楊岳橋則質問周浩鼎，是否認同中國大陸的秦城監獄環境惡劣，法庭日後處理中港引渡案時，應考慮該因素而拒絕申請。周浩鼎並未正面回應，只強調監獄環境是考慮因素之一，法庭有能力審視，否認修例是「亂開門」。他又質疑楊恐嚇市民，令逃犯漏洞無法堵塞。

楊岳橋則指責周，「將所有問題拋俾法庭」，又指就算法庭可以批出人身保護令，但該命令亦只是考慮下級法院處理，並非考慮整個案件實情，他擔憂如修例後，法庭沒有「武器」保護港人。

楊岳橋又表示，將所有問題拋給法庭後，倘中國內政部日後發出聲明，指大陸司法和人權狀況符合標準，則法庭又會陷於尷尬局面，「當日有選舉主任，你都估唔到佢可以DQ人啦。」