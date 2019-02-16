【修例移交逃犯】葉劉：修例明智　倘立法失敗是鼓勵港人犯事潛逃

19歲香港青年涉於去年涉嫌於台灣殺害女友後返港，台灣警方無法以謀殺罪將嫌疑犯繩之於法。香港保安局提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，建議「一次性個案移交」可適用於「中華人民共和國的任何其他部分」，即包括內地、澳門、台灣。多名泛民議員憂慮，如先例一開，可能令在港政治犯有機會被內地當局以經濟犯罪等罪名，引渡回內地受審。 保安局前局長、新民黨立法會議員葉劉淑儀出席電台節目時表示，修例能堵塞移交逃犯的司法漏洞，指出如立法失敗，變相鼓勵香港人去台灣、內地或澳門等地方犯事，然後潛逃返香港。

葉劉淑儀認為，修例後，移交逃犯安排仍受香港本身的移交逃犯條例所規管，不認為能夠輕易地偷天換日，將政治犯移交內地。（資料圖片）

葉劉淑儀出席電台節目時表示，支持有關修例，認為以個案的形式修例是明智之舉，能夠堵塞移交逃犯的司法漏洞，指出如果今次立法失敗，變相發出訊號鼓勵香港人去台灣、內地或澳門等地方犯事，然後潛逃回香港。

有議員認為應針對是次個案，先修訂與台灣的移交逃犯條例，葉劉淑儀認為無此必要，指此條例有重重司法保障，不論是移交內地、澳門及台灣都沒有分別。對於民主派議員憂慮修例後會有政治犯被引渡到內地，葉劉淑儀表示，即使日後香港將逃犯移交內地，亦要符合香港本身的移交逃犯條例，是次修例只更改條例的適用地區，即牽涉政治罪行、宗教理念、及雙重犯罪等個案不會移交，加上香港社會的透明度高，不認為能夠輕易地偷天換日，將政治犯移交內地。