中聯辦宴請議員　泛民全杯葛 　胡志偉：就國歌法等議題表達不滿

立法會主席梁君彥今天(18日)表示，明日舉行的中聯辦酒會將在上午11時半舉行荼聚，中午12時將進行午宴環節，他認為議員可直接與中聯辦官員交流，強調是難得的機會，又形容泛民議員的缺席是不幸。 議會陣線、民主派會議召集人毛孟靜表示，若民主派出席，會令人誤以為他們認同中聯辦干預香港事務。毛孟靜又指約七十人的荼聚，可能連風花雪月都做不到，重申握手、寒喧等「無意義」，她認為中聯辦可邀約議員到中聯辦大樓以外的地方會面，討論彼此關心的議題。 民主黨胡志偉亦表示，政府近日推動的議題如一地兩檢、國歌法等，顯示沒有民意放在眼內，認為無必要出席今明兩日於立法會及中聯辦舉行宴會，以示不滿。

毛孟靜稱若民主派出席並進入中聯辦，會令人誤會是政治表述。（羅家晴攝）

民主派會議召集人毛孟靜表示，與特首林鄭及其政府之間的友好氣氛「非常麻麻」，由林鄭上場至今，一連串的DQ事件到收緊長者綜援年齡的民生議題，政府都「企硬」，特別是近日的逃犯條例，比起23條立法更嚴峻，「好難同佢地坐低談笑言歡」。對於立法會主席梁君彥形容泛民議員無人出席是「不幸」，他則希望對方反省，強調他作為主席應要持平，惟他的主持模式則有目共賭，「佢拎出黎邀請(議員) 都無人應約。」

毛孟靜稱若民主派出席並進入中聯辦，會令人誤會是政治表述，誤以為他們認同中聯辦干預香港事務。她又指約七十人的荼聚，可能連風花雪月都做不到，「有理由相信一講單程證大家走都走唔切」，重申握手、寒喧等「無意義」，毛認為中聯辦可邀約議員到中聯辦大樓以外的地方會面，討論彼此關心的議題。

民主黨胡志偉表示，就現時的政治氣氛認為無必要與政府會面，惟與政府官員仍然會保持政策上的討論，他強調政府沒有將民意放在眼內，如一地兩檢、國歌法等議題完全不利於香港長遠利益，故認為要就此表達不滿意見。

區諾軒表示，他作為泛民一員認為沒必要出席這兩天的聚餐。（羅家晴攝）

中聯辦設荼聚向泛民伸橄欖枝？ 區諾軒：有刺的橄欖枝

立法會議員區諾軒表示，他作為泛民一員認為沒必要出席這兩天的聚餐，從近日國歌法、移交逃犯條例，「政府無一聽過意見，無一樣對泛民有益」，對於有說法指中聯辦設茶聚部分是向泛民伸出橄欖枝，他認為是「有刺的橄欖枝」，強調中聯辦近年介入選舉、積極控制專業界別以及加強中資的力量。區諾軒重申，表達意見在公眾場合同樣可以，對於立法會主席梁君彥形容泛民議員無人出席是「不幸」，他指政府「不溝通、強硬作風」才是香港人的不幸。